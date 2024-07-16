狗醫師化身運動教練 陪伴機構長者運動揪感心

為了參加運動會長者努力練習。（記者張軒哲攝）

2024/07/16 09:38

〔記者張軒哲／台中報導〕盛夏酷暑，為鼓勵機構長者走出房門，除了讓他們能持續運動，並能提昇他們的社會參與。永信社會福利基金會自十年前承辦衛生福利部「創齡銀向樂活」全國老人福利機構運動會，為迎接活動十周年，今日邀請狗醫師至機構陪伴長者進行「躲避飛盤」暖身，期待長者能在10月21日的運動會能拿到好成績。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，當長者入住機構後，平靜的生活沒有目標、沒有期待，漸漸地變成三等公民（等吃、等睡、等死），懷念以前參加老人會或員工旅遊的盛況，有了狗醫師的陪伴，對長者來說，是一種支持的力量。這次活動規劃以運動會的躲避飛盤進行延伸，讓長者將飛盤投擲到呼拉圈，其獎勵有幫狗醫師梳毛、餵食、套圈圈等，除了能強化長者手指功能，也藉由觸摸增加皮膚知覺的刺激，進而提升上肢肌力。

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有中度認知障礙的蘇爺爺，平常在機構較少和其他長者有言語、眼神上的互動，在人際交流上有顯著的障礙。活動剛開始，訓練師帶著狗醫師靠近蘇爺爺時，他有明顯的抗拒。訓練師慢慢引導他幫狗醫師梳毛、觸摸，當他看到狗醫師乖巧的態度後，情緒也漸趨穩定，甚至願意伸出一根手指頭觸碰狗醫師，到最後還抱著狗醫師一起玩飛盤、套圈圈，玩到不亦樂乎。

透過狗醫師進機構陪伴長者的活動，也讓長者們凝聚起愛與希望。也吸引讓更多長者願意走出房門，一起來運動，促進身心健康。

永信社會福利基金會邀狗醫師至機構陪伴長者進行「躲避飛盤」運動。 （記者張軒哲攝）

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