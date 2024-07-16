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屏東西市場今開幕 蕭美琴提著茄芷袋買菜去

屏東西市場開幕，副總統蕭美琴到場為攤商們加油。（記者羅欣貞攝）

屏東西市場開幕，副總統蕭美琴到場為攤商們加油。（記者羅欣貞攝）

2024/07/16 09:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全新完工的屏東西市場可以讓辛苦的婆婆媽媽們吹冷氣買菜，試營運以來受到熱烈歡迎，今天（16日）正式開幕，副總統蕭美琴上午8點營業時間一到，就到市場裡致贈攤商好彩頭，祝大家生意興隆，她還和縣長周春米一起提著茄芷袋逛攤位，買了酪梨等屏東在地農產品，攤商們笑呵呵，爭相拿手機和她自拍。

可以吹冷氣買菜的屏東西市場，全新改建後今天（16日）正式開幕，屏東縣政府表示， 西市場試營運約4週以來，天天人潮多，感謝鄉親對於西市場的喜愛與支持，開幕後營業時間經屏東西市場自治會共識通過，訂為早上8時至晚上8時，以服務更多鄉親，滿足大家購物、用餐的實際需求。

今天開幕日，營業時間一到，攤商們齊聚中間走道，歡迎副總統蕭美琴，蕭副總統致贈好彩頭，鼓舞大家的士氣，接著她和屏東縣長周春米一起提著茄芷袋逛攤位，一邊挑選一邊和攤商們話家常，了解在地特色的農產品、美食與生活百貨等物，攤商們相當開心，熱心介紹自己攤位的商品，也對政府蓋了這麼好的市場豎起大姆指肯定。

屏縣府城鄉處表示，西市場為屏東首座有空調的五星級綠建築市場，攤位型與店鋪型共94攤，不僅有超市般的冷氣，更保有傳統市場滿滿的人情味。

擁有40年歷史的屏東西市場曾經是台灣少數先進的摩登市場，為「大埔庄」生活文化的核心，在過去扮演重要的採買聚集地，近年因建築物設備老舊、結構安全堪慮，屏東縣政府斥資1億9千多萬元改建，其中中央補助約8200餘萬元，打造南台灣首座可調控室內溫度的綠建築市場，將傳統市場百貨公司化。

副總統蕭美琴致贈好彩頭。（記者羅欣貞攝）

副總統蕭美琴致贈好彩頭。（記者羅欣貞攝）

環境舒適的屏東西市場。（記者羅欣貞攝）

環境舒適的屏東西市場。（記者羅欣貞攝）

蕭副總統提著茄芷袋買菜。（記者羅欣貞攝）

蕭副總統提著茄芷袋買菜。（記者羅欣貞攝）

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