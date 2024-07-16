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動漫超猛！高捷高雄車站運量爆發 連3月扳倒巨蛋站

高捷R11高雄車站內的動漫主題商場「高雄駅一番街」開張後，促使R11高雄車站運量爆發。（記者王榮祥攝）

高捷R11高雄車站內的動漫主題商場「高雄駅一番街」開張後，促使R11高雄車站運量爆發。（記者王榮祥攝）

2024/07/16 00:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R11高雄車站運量原本多排在第三，自從以動漫為主題的R11商場「高雄駅一番街」開幕後，不但活絡地下街經濟，也刺激R11運量不斷增長，今年4到6月更首次連3月打敗長期穩居第二的R14巨蛋站，從萬年老三進階老二，地方驚嘆動漫威力超猛。

高捷R11商場「高雄駅一番街」去年12月開幕，引進安利美特、高雄NS電玩、玩具店一番賞、女僕火鍋餐廳等櫃位，店家假日常舉辦活動，加上餐飲區滿足轉乘（與台鐵高雄站）人流需求，商店街人氣不斷增長。

臉書社群高雄好過日觀察，2023大部分時間（9月以外），長期位居高捷車站運量第二高的R14巨蛋站，運量都高於老三R11高雄車站；但進入2024後逐漸逆轉，高雄車站運量屢屢高於巨蛋站，4到6月更是連3月坐穩老二地位（第一名為R16左營站、三鐵共構優勢）。

好過日分析，在高捷各站運量多上升狀況下，高雄車站去年同期運量落後巨蛋約兩千人次，到今年每月普遍超越巨蛋1千人次，研判與動漫街有關；好過日也點名，從三多商圈、中央公園、美麗島、高雄車站，一直到凹子底、巨蛋、左營，假日都有相當多人潮，儼然形成高雄軌道經濟圈的核心。

高捷公司統計今年4到6月，R11高雄車站平均日運量12769人次，不但比去年同期10576人次顯著成長21%，也勝過R14巨蛋站11922人次。

高捷也證實好過日說法，指出R11高雄車站從4到6月、連續3個月的日均運量都比R14巨蛋站多，R14巨蛋站高人氣並未削減，而是R11高雄車站人氣急速飆升，萬年老三的爆發力，讓人驚嘆動漫威力太猛。

高捷同時公布R16左營站蜜柑站長專賣店上週六開幕後，六、日兩天創下42萬元業績，帶動大批參訪人潮，原本長期位居高捷車站運量龍頭的R16左營站地位更加穩固，也讓軌道經濟繼續發威。

「高雄駅一番街」指標店家之一的安利美特。（記者王榮祥攝）

「高雄駅一番街」指標店家之一的安利美特。（記者王榮祥攝）

「高雄駅一番街」引進許多動漫相關商店，吸引許多動漫迷走逛。（記者王榮祥攝）

「高雄駅一番街」引進許多動漫相關商店，吸引許多動漫迷走逛。（記者王榮祥攝）

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