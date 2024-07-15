協助身心障礙者就業 嘉療開辦環境清潔維護班職訓

嘉療為身心障礙者辦理「環境清潔維護班」，正式開訓。（嘉療提供）

2024/07/15 23:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為協助身心障礙者找到工作，衛生福利部嘉南療養院開辦「環境清潔維護班」的職業訓練，以持續半年的課程，培養他們的專業技能，共有10人參加，並宣誓會勤奮不懈、用心學習。

嘉療接受台南市政府勞工局的委託，承辦為期6個月的環境清潔維護班課程，今天開訓，學員們都充滿信心，將努力習得一技之長，重返職場，邁向自己人生的新旅途。

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家屬們都應邀出席觀禮，勞工局長王鑫基也到場，為受訓學員加油、打氣，而嘉療去年開辦的環境清潔維護班，就業率高達8成。

嘉療自2002年開始辦理身心障礙者的職業訓練，共培訓了270名學員，多數在結訓後成功進入職場，未能立即就業的，該院也會持續提供職能訓練或轉介相關單位，做完整的轉銜服務。

嘉南療養院長吳文正表示，透過職能治療科的規劃，環境清潔維護班除了培養專業技能，如廚房與房務清潔、園藝維護、打蠟…等技巧之外，更希望學員們可以穩定工作。

吳文正說，職訓期間，特地安排穩定就業的相關課程，有針對壓力處理、職場上的人際互動、工作姿勢的安全性…等，做一系列的規劃，院方相當用心。

秘書王忠益也在開訓典禮上指出，該院是精神專科醫院，照顧著許多人生道路中暫時跌倒的夥伴，雖然生病了，但這只是一段歷程，嘉療可以創造環境與機會，讓大家持續朝自己想走的道路邁進。

參訓的學員舉手宣誓，並一起在海報上簽下自己的名字，做為自己接下來半年受訓期的支持動力，期許能以負責、認真的積極態度，面對未來的工作挑戰，努力克服困難，堅持到底，不輕言放棄。

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