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「一個月7000被家人唸亂花錢」 女大生嘆生活費不夠網聲援！

某位女大學生，一個月生活費7000元，並且經常透支而被家人唸亂花錢。示意圖，與本文無關。（資料照）

某位女大學生，一個月生活費7000元，並且經常透支而被家人唸亂花錢。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/07/15 23:21

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名女大學生近日在網上抱怨自己一個月生活費只有7000元，經常透支而被家人唸亂花錢，因此她好奇「大學生一個月有多少生活費」。許多網友留言「7000元真的太少！」，也有家長分享會給小孩12000的生活費，學費和其它雜項也都會付。

某網友在Dcard發文，詢問網友，大學生一個月有多少生活費，原PO表示，她是北部人並到桃園讀大學，家裡一個月給7000元的生活費，並且因為個人因素，目前無法打工，但平常都過的很節省，原PO說，她一天只有100元的餐費，平時也沒有什麼社交活動，也不會購買化妝品或衣服等不必要用品。

即使如此，每個月還是會超支500元左右，而超支的錢都是靠過年收到的紅包來支付，因此原PO總被家人認為亂花錢，並且她也想詢問大家是如何在北部存活的。

文章曝光後，有位家長表示，「會給小孩每個月12000生活費，學費和其它雜項也都會付」，並說「沒辦法給小孩優渥的資源已經很愧疚，還叫小孩自己想辦法籌錢，錢的部份，當一個爸爸要扛起責任」。

其它網友則留言「20000元就基本餐費」、「7000以現在物價來說真的太少，我10年前南部讀大學都要8000-10000了」、「住家裡北部7200，月票1200，6000就飯錢」、「住家裡，一個月15000」、「個人生活費8000～10000浮動」、「好奇一天100要吃什麼才能辦到......現在一個便當就超過100了」。

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