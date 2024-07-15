獨家》台灣之光！ 國際青年學生物理辯論錦標賽 台灣小將奪金牌

「國際青年學生物理辯論錦標賽」台灣代表隊抱回金牌，代表隊學生成員包括黃宥潔（左起）、葉亘祐、白景壬、林均頤、羅大釗。（台灣代表隊提供）

2024/07/15 20:49

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣之光！第37屆「國際青年學生物理辯論錦標賽」今晚從匈牙利傳回捷報，包括台灣、美國、英國、德國、中國等共有38國參加，是參賽國家最多的一次，我國高中生跨校組成的代表隊以前3名優異成績進入決賽，拿下金牌殊榮。

台灣代表隊以團體積分第2名進入決賽，與新加坡、烏克蘭及波蘭同獲金牌。2016年台灣代表隊曾以第3名成績獲得金牌，今年我國成績再進步。

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該錦標賽的前身是1979年莫斯科國立大學，專為國內中學生創辦的物理辯論競賽，1988年擴大為國際競賽，每年約7月舉行，賽程約8天，由參賽國輪流主辦，定位為團隊競賽，每一參賽國選派至多由5名高中學生組成的國家代表隊參賽，另隨團領隊教授2名，其中一位出任國際評審委員會委員，另主辦國有權可加派一隊參賽。

為台灣抱回殊榮的代表隊學生國手包括許翊聖（領隊─雄中）、羅大釗（雄中）、林均頤（隊長─建中）、黃宥潔（彰化女中）、葉亘祐（精誠高中）、白景壬（雄中）。

「台灣青年學生物理辯論競賽」臉書也同步報喜訊！繼去年以線上形式參賽，今年的IYPT台灣代表隊再度踏上征途，飛往匈牙利布達佩斯，參與第37屆國際青年學生物理辯論錦標賽，也是歷年來規模最大的一屆，有38國派隊參賽，台灣隊在比賽的一週內與世界各國隊伍交流切磋研究成果。

代表隊成員們很感謝計畫主持台灣師範大學副教授駱芳鈺及台師大副教授徐鏞元、所有培訓老師們的指導，以及歷任國手們盡心盡力協助，徐有庠先生紀念基金會多年的堅定支持，讓台灣代表隊以第2名成績打進決賽，並與新加坡、烏克蘭、波蘭同獲金牌。

大會的圖徽以持有長矛並鐫有盾牌的中古歐洲武士，象徵尋求真理的決鬥，首屆IYPT僅有3國4隊參賽，之後參賽國的數目逐年增加，今年已有38國代表隊參賽。

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