連日高溫曝曬散發惡臭 桃園楊梅社子溪清出上萬條魚屍

桃園楊梅社子溪上萬條魚暴斃，連日高溫炎熱散發惡臭。（記者李容萍攝）

2024/07/15 19:45

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅區新梅水環境巡守隊志工昨（14）日發現楊梅區社子溪出現大量魚群暴斃死亡，自上游頭重溪漂流而下，逾上萬條魚屍順水流到成德一街大同橋的社子溪攔河堰旁，大批魚屍於溪中浮沉，因連日高溫炎熱，曝曬下散發陣陣惡臭，沿線民眾受不了，在地楊梅里長葉星秀除報請市府環保局到場稽查，以及水務局於今日派員進場打撈魚屍，截至傍晚已在市區內河段打撈一萬多條魚屍，依以往經驗，明天仍需要再派工沿下游繼續巡查和清理。

葉星秀表示，前晚里民就發現有人在社子溪上游疑似偷倒不明液體，接著昨天就發現許多魚群紛紛翻白死亡，魚屍從社子溪上游沿溪流下游漂下、一直延伸到富岡數公里，估計上萬條魚屍漂流，天氣炎熱，魚屍出現臭惡污染環境，引起里民反彈，她建請市府要趕快行動清除魚屍，以免污染水環境，引起民怨。

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環保局昨日接獲民眾陳情派員至楊梅區成德一街旁大同橋勘查，目視社子溪有魚隻死亡，現場取樣檢測社子溪水質pH7.3、水溫30.2°C、導電度1028us/cm、溶氧2.8mg/L、重金屬試紙銅及鎳未檢出、CODkit約20mg/L、水色呈清澈微黃色，初步檢測除溶氧偏低，未有明顯水質異常情形。

環保局同時前桃園市警察局楊梅警分局草湳派出所調閱鄰近路段監視器，查大同橋周邊僅楊新北路、楊新北路321巷口設有監視器（距大同橋約400公尺），經調閱13日晚間至14日清晨的監視器畫面，未發現載運桶槽等可疑車輛進出。另現場人員已採集魚屍送動保處化驗釐清死亡原因，並派員至大同橋附近架設監視錄影機。至於現場魚屍已通報水務局及農業部農田水利署石門管理處依權責區域清理死魚，以維護河川環境。

桃園楊梅社子溪上萬條魚暴斃，連日高溫炎熱散發惡臭。（記者李容萍攝）

桃園楊梅社子溪上萬條魚暴斃，連日高溫炎熱散發惡臭。（記者李容萍攝）

桃園楊梅社子溪由水務局派工清出上萬條魚屍。（記者李容萍攝）

桃園楊梅社子溪由水務局派工清出上萬條魚屍。（記者李容萍攝）

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