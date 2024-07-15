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世界中學運動會金牌游泳好手張愷岳 拚進台中一中

世界金牌游泳好手張愷岳用「分秒必爭」游泳心法讀書，拚進台中一中。（圖：北新國中提供）

世界金牌游泳好手張愷岳用「分秒必爭」游泳心法讀書，拚進台中一中。（圖：北新國中提供）

2024/07/15 19:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市北新國中游泳好手張愷岳去年參加世界中學運動會游泳賽，勇奪3金1銀佳績，獲頒國光體育獎章，游泳訓練辛苦費時，今年國三拚升學的張愷岳邊準備全中運，邊拚會考，時間有限下，在全中運奪2金的他，將「分秒必爭」的游泳心法用來讀書，輔以大量刷題，沒有補習的他以5A7+及作文5級分的傑出實力，拚進中投區第一志願台中一中。

張愷岳小一起開始學游泳，小六起就是各式游泳競賽常勝軍，國中升學選北新國中體育班入學，延續他對游泳的熱情；體育班每天下午3到6點都要練習，連週末上午也都要到學校訓練，高強度的訓練量，張愷岳不以為苦，從未缺席大小訓練，再冷也會下水練習，十足耐力讓他練出游泳佳績，去年代表台灣參加世界中學運動會游泳比賽，囊括3金1銀的佳績，獲教育部頒發國光體育獎章。

升上國三後，張愷岳的比賽行程更繁忙，2月到菲律賓挑戰亞洲分齡游泳錦標賽，又榮獲4銀1銅的佳績，即使會考當前，承擔升學壓力下，4月他還是挑戰全中運。

密集練習又要兼顧課業拚升學，張愷岳已沒時間補習下，用練就的「游泳心法」複習學業，包括游泳練就的專注力，讓自己上課時全神貫注，更要求每天回家一定要複習課業，成績維持班上第一名，因時間不夠用，國三拚會考時，他的複習策略就是大量「刷題」，用最快效率找到不熟的觀念，把不會的觀念練起來。

因為游泳比賽分分秒秒都是關鍵，時間有限下，張愷岳更先以「搶救弱科」優先排複習進度，把時間作最有效率的運用，在會考最後衝刺階段同時又面臨參加全中運，張愷岳克服雙重壓力，不但全中運順利奪下2金，他的會考成績也考出5A7+及作文5級分的超高表現，讓他繼游泳佳績之後，學業表現再開出紅榜，一舉拚進中投區第一志願台中一中。

張愷岳說，游泳跟課業有些原則可以互通，都是全神貫注、把握每分每秒、不能浪費時間，「只要確實又勤快練習，最後一定能看到成果」，兩者可以兼顧。

北新國中校長林慧娟說，北新體育班除了養成學生術科能力外，也提醒並要求學生要能兼顧學業，張愷岳的表現也證明體育班學生可以允文允武兼顧不衝突。

世界金牌游泳好手張愷岳用「分秒必爭」游泳心法讀書，拚進台中一中。（圖：北新國中提供）

世界金牌游泳好手張愷岳用「分秒必爭」游泳心法讀書，拚進台中一中。（圖：北新國中提供）

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