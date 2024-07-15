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宜縣自來水量變少質疑童玩節影響 水公司：供水幹管破裂

童玩節戲水區全面採用自來水，今年一天5000噸使用量。（宜蘭縣府提供）

童玩節戲水區全面採用自來水，今年一天5000噸使用量。（宜蘭縣府提供）

2024/07/15 18:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮、五結及冬山鄉不少自來水用戶，抱怨家中水量變小，洗澡洗到一半沒水可用，質疑自來水公司供應大量水源給童玩節，影響一般用戶。水公司回應，因幹管破裂造成水壓下降，完成搶修後恢復正常供水，與童玩節無關。

許多網友連日來上網PO文，直指13、14日家中停水或水量變少，這種燠熱天氣無法洗澡相當崩潰，有人詢問什麼原因，由於發文住戶集中在羅東鎮、五結及冬山鄉，地理位置鄰近童玩節活動會場冬山河親水公園，外界猜測因「童玩節需要」，水公司減壓供水所致，另有網友加碼爆料，每年童玩節期間都會出現停水情形。

據了解，童玩節戲水區用水近幾年全面採用自來水，縣府文化局今年與水公司簽約，以埋設專管模式供水，一天5000噸使用量，這幾天羅東等地自來水用戶水量變少，很多人把矛頭指向童玩節。

水公司第八區管理處副處長兼發言人林玫君說，水公司人員13日透過供水監測平台，查出羅東鎮純精路及維揚路口的供水幹管破裂，影響用戶供水，昨天派員搶修，今天凌晨2點完成修復後正常供水，此事肇因於管線破裂，與童玩節沒有關聯，童玩節用水量也不會影響水公司的供水。

部分用戶反映家中水壓不足，林玫君建議高樓層用戶，在自家內管增設加壓設備穩定供水，另外，宜蘭縣沒有水庫，自來水源取自於地面水，現在因極端天候影響，降雨量不穩定，呼籲用戶節約用水。

根據統計，宜縣自來水用戶19萬多戶，暑假用水高峰期單日平均用水量24萬噸，冬季約18萬噸。

宜縣不少自來水用戶發現水龍頭水量變小，質疑水公司供應大量水源給童玩節，影響一般用戶，圖為示意畫面。（記者江志雄攝）

宜縣不少自來水用戶發現水龍頭水量變小，質疑水公司供應大量水源給童玩節，影響一般用戶，圖為示意畫面。（記者江志雄攝）

宜縣暑假用水高峰期單日平均用水量24萬噸。（記者江志雄攝）

宜縣暑假用水高峰期單日平均用水量24萬噸。（記者江志雄攝）

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