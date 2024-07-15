寶山鄉三峰路柔腸寸斷 鄉長邱振瑋要加強取締重車超速超載

新竹縣寶山鄉三峰路路面破損嚴重，鄉長邱振瑋（白衣者）現勘統計，短短2公里就有23處路面不是隆起就是破損。（寶山鄉公所提供）

2024/07/15 18:32

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉三峰路短短約2公里長的路面已經出現23處隆起或是毀損，鄉長邱振瑋直言，因為重車壓境超速又超載，公所從去年底起迄今，短短7個月，在縣府工務處幫忙下，已經進行第3次的路基改善工程，花掉了3000萬。

邱振瑋說，今天在縣府工務處協助下，逐步完成前述路基緊急修復工程，施工人員先從路面向下深挖45公分後，下方30公分處灌注3000磅的水泥，接近路面的15公分再鋪柏油，以增強路面的穩固性和耐久性。

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邱振瑋說，三峰路從跟環南路交叉口到嵩翠路口處，短短不到2公里的長度，出現了23處的道路隆起或是破損，原因就是三峰路附近有土資場，再加上竹科外溢、台積電進入寶山，造成重車在三峰路上呼嘯、超速又超載。

去年底開始迄今，7個月內公所已經投入3000萬做道路的搶修，今天是第3次補路面。

除了三峰路，該鄉的雙林路、新林路也同樣存在類似的問題，主要都是原來的道路品質就沒有很好，但是竹科的上下班車潮眾多所致，他也已一併向縣府請求幫忙改善路況外，希望縣府相關單位幫忙爭取中央像是生活圈道路改善之類的計畫補助改善道路品質。

對於前述造成三峰路柔腸寸斷的施工重車超速、超載問題，邱振瑋說，公所將邀集包含縣府、縣警局等相關單位積極取締超載、超速行為外，增設移動式照相機、設立區間測速照相器以及地磅，都是他希望縣府幫忙的。

邱振瑋還說，他也建請縣府相關單位能制定相關的自治條例，以約制相關業者所雇用的重車超載、超速行徑，自治條例內一併明定業者負責修復道路的義務，以解決地方之苦。

新竹縣寶山鄉三峰路路面破損嚴重，鄉長邱振瑋（白衣者）現勘統計，短短2公里就有23處路面不是隆起就是破損。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（白衣者）今天實際在場了解縣府對於三峰路進行路基改善的執行方式。（寶山鄉公所提供）

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