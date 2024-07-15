國際扶輪3482地區基隆淨灘淨海 捆竹下海拚復育軟絲

國際扶輪3482地區日前在基隆八斗子漁港舉辦「2024-25年度環境保護~淨灘淨海、復育軟絲」活動，獲得扶輪社友共襄盛舉。圖為扶輪社友在復育軟絲多年的王銘祥指導下，將綑綁成束的竹叢放置入水中。（圖為國際扶輪3482地區提供）

2024/07/15 16:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕國際扶輪3482地區7月13日在基隆八斗子漁港，展開環境保護活動，地區總監陳正玲DG Jessica呼籲各界關注海洋環境嚴重被破壞，為了軟絲能繁衍後代，要打造良好的孵化環境，維繫海洋生態平衡。

國際扶輪3482地區舉辦「2024-25年度環境保護~淨灘淨海、復育軟絲」活動，扶輪社友們為支持海洋生態平衡，在「活塞教練」王銘祥率領的潛水團隊協助下，帶著預先捆好的竹子，潛水入海，將竹子固定於海中，吸引軟絲來孵卵。

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國際扶輪3482地區環境保護委員會主委邱薰賢說，潛入海中「打造軟絲產房」，只是扶輪社參與環境保護的起手式活動，接下來還會有擴大淨海、淨灘、淨山的永續愛地球活動，扶輪社將持續推動環境保護觀念及維護海洋環境清潔，歡迎全民共同參與。

邱薰賢指出，過去軟絲會在珊瑚上產卵，因為海洋環境被破壞，珊瑚白化，軟絲沒有地方可產卵，扶輪社獲知王銘祥積極推動復育軟絲，認為應該支持並參與，扶輪社社友在王銘祥指導下，先蒐集竹子，綑綁成束，載到保育區海域，潛水團隊再將綑綁成束的竹子固定在海裡，模擬成珊瑚叢，在竹叢林立的海洋中，軟絲會被吸引過來，當軟絲交配後，把卵產在竹叢上，每一個竹叢就會結卵累累，成功復育下一代。

家裡開機車行的王銘祥，投入復育軟絲已經15年，海洋環保界稱他是「軟絲爺爺」。他呼籲大家「不要吃小的軟絲，讓小軟絲活下來去交配產卵」，生生不息，而軟絲傳宗接代後不久就會老化，成為食物鏈的一環。

王銘祥說，每年4月至10月是軟絲產卵期，又以台灣東北角海域為最大產區。經過多年復育軟絲經驗，發現每年6月至7月、水溫攝氏27度到29度，為軟絲大量產卵的高峰。呼籲全民愛護海洋環境，讓軟絲順利繁衍。

國際扶輪3482地區日前在基隆八斗子漁港舉辦「2024-25年度環境保護~淨灘淨海、復育軟絲」活動，獲得扶輪社友共襄盛舉；圖為扶輪社友準備搭觀光漁船出海。（圖為國際扶輪3482地區提供）

國際扶輪3482地區日前在基隆八斗子漁港舉辦「2024-25年度環境保護~淨灘淨海、復育軟絲」活動，獲得扶輪社友共襄盛舉。（圖為國際扶輪3482地區提供）

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