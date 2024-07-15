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宜蘭青農龔哲敬獲全球熱愛生命獎 15國生命鬥士9/23會師宜蘭

宜蘭縣青農創業家龔哲敬（右2）榮獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，今天在縣政府頒獎表揚。（記者游明金攝）

宜蘭縣青農創業家龔哲敬（右2）榮獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，今天在縣政府頒獎表揚。（記者游明金攝）

2024/07/15 16:41

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣青農創業家龔哲敬，以「翻轉台灣農業．推動自然農法」，榮獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」，今在縣政府頒獎表揚。基金會並表示，9月23日將有來自德國等15個國家的生命鬥士會師宜蘭，展開關懷生命系列公益活動。

周大觀文教基金會「第27屆全球熱愛生命獎章」，全球今年有24人獲獎，台灣有8人，其中宜蘭1人，宜縣青農龔哲敬從全球3499位候選人中脫穎而出。

29歲龔哲敬為台商二代，從小在中國長大，10多歲便開始接觸父親的木材事業，研發出天然蠶絲木皮、孔雀羽毛木皮壁紙等商品，銷售到杜拜等飯店。在別人眼中人生勝利組的他，卻感覺失去方向，決定放棄都市的喧囂，在19歲時，買了單程機票回到母親的故鄉宜蘭發展。

龔哲敬從水源頭員山鄉，以3公頃的自然農法開始耕作，由農業門外漢，到現在創立代耕團隊，代耕規模超過100甲。龔哲敬說，他在從農過程發現青農的「痛點」，包含耕作土地狹小零碎、無法負擔有效率的農用機械，導致生產缺乏規模經濟，無法建立穩定的商業品牌。

龔哲敬透過建立代銷與產銷服務體系，協助農友產銷；近幾年更推展消費者教育、新農夫教育等，建立「青農培訓」系統化模式，扭轉大眾對農業的刻版印象；今天獲縣長林姿妙與周大觀文教基金會頒獎表揚

周大觀文教基金會表示，27年來，基金會已表揚橫跨七大洲、79個國家、459位熱愛生命獎章得主，今年獲獎的15個國家得主，將於9月23日會師宜蘭，在陽明交通大學附設醫院舉辦活動，為住院病人加油打氣。

宜蘭縣青農龔哲敬以「翻轉台灣農業．推動自然農法」，榮獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」。（記者游明金攝）

宜蘭縣青農龔哲敬以「翻轉台灣農業．推動自然農法」，榮獲周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」。（記者游明金攝）

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