東岸商場櫥窗貼公告找大坪數店鋪 NET：不是撤離是要展店

基隆東岸商場NET櫥窗外貼出公告，尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪的土地，NET表示要展店，不是撤離商場。 （記者俞肇福攝）

2024/07/15 14:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市東岸商場重新招商，改由微風集團進駐，原協力業者NET（主富公司）按鈴申告，現在由法院審理中。微風集團對NET持續經營卻未繳租金頗有微詞；NET則質疑收租依據及租金如何計算。東岸商場NET櫥窗外貼出公告，尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪土地，公司要展店，也可能是為遷址預做準備。

微風集團近日表示，接手基隆東岸商場後已近半年，觀察業績較接手前明顯提升，未來將持續改裝、招商，帶給基隆不一樣的商場面貌。基隆地院判決已經認定基市府擁有商場所有權，希望爭議儘速落幕，讓微風專注商場經營。

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微風今年拿下經營權後，原負責商場經營的NET及進駐店家持續經營，多數店家改繳交店租給微風，但NET未繳店租，引來媒體關注。

對此，NET委任律師陳義文表示，數月前就多次發函給基市府，要求提出收取租金的相關依據，以及租金的計算方法以利支付，但市府怠忽職守，至今仍然未回函。市府一再對外醜化NET公司，表示不願意給付租金等等均非事實，只是為了掩飾市政醜聞。

基市府交通處表示，東岸商場已委託微風集團經營管理，NET主張繼續營業未經市府同意，持續佔用市有財產不合法，已經透過訴訟請求返還及追討不當得利。NET從來都不是市府委託的乙方廠商，而是原委託經營的大日公司協力廠商，與市府無關。

基隆東岸商場NET賣場爭議未解，但賣場內出現「NET基隆地區展店」公告，指歡迎地主或仲介提案洽商，推薦介紹400至800店鋪，或是可蓋店鋪的600至1000坪土地，條件是鄰近商圈、交通要道，停車方便，引人關注。

陳義文表示，NET一直有在基隆深化及擴大經營的考量，這處公告在爭議前即有持續廣告，並非要撤離東岸商場。在基隆以外縣市，NET也都有相同廣告及展店需求。

基隆東岸商場NET櫥窗外貼出公告，尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪的土地，NET表示要展店，不是撤離商場。 （記者俞肇福攝）

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