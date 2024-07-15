為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

東岸商場櫥窗貼公告找大坪數店鋪 NET：不是撤離是要展店

基隆東岸商場NET櫥窗外貼出公告，尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪的土地，NET表示要展店，不是撤離商場。 （記者俞肇福攝）

基隆東岸商場NET櫥窗外貼出公告，尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪的土地，NET表示要展店，不是撤離商場。 （記者俞肇福攝）

2024/07/15 14:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市東岸商場重新招商，改由微風集團進駐，原協力業者NET（主富公司）按鈴申告，現在由法院審理中。微風集團對NET持續經營卻未繳租金頗有微詞；NET則質疑收租依據及租金如何計算。東岸商場NET櫥窗外貼出公告，尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪土地，公司要展店，也可能是為遷址預做準備。

微風集團近日表示，接手基隆東岸商場後已近半年，觀察業績較接手前明顯提升，未來將持續改裝、招商，帶給基隆不一樣的商場面貌。基隆地院判決已經認定基市府擁有商場所有權，希望爭議儘速落幕，讓微風專注商場經營。

微風今年拿下經營權後，原負責商場經營的NET及進駐店家持續經營，多數店家改繳交店租給微風，但NET未繳店租，引來媒體關注。

對此，NET委任律師陳義文表示，數月前就多次發函給基市府，要求提出收取租金的相關依據，以及租金的計算方法以利支付，但市府怠忽職守，至今仍然未回函。市府一再對外醜化NET公司，表示不願意給付租金等等均非事實，只是為了掩飾市政醜聞。

基市府交通處表示，東岸商場已委託微風集團經營管理，NET主張繼續營業未經市府同意，持續佔用市有財產不合法，已經透過訴訟請求返還及追討不當得利。NET從來都不是市府委託的乙方廠商，而是原委託經營的大日公司協力廠商，與市府無關。

基隆東岸商場NET賣場爭議未解，但賣場內出現「NET基隆地區展店」公告，指歡迎地主或仲介提案洽商，推薦介紹400至800店鋪，或是可蓋店鋪的600至1000坪土地，條件是鄰近商圈、交通要道，停車方便，引人關注。

陳義文表示，NET一直有在基隆深化及擴大經營的考量，這處公告在爭議前即有持續廣告，並非要撤離東岸商場。在基隆以外縣市，NET也都有相同廣告及展店需求。

基隆東岸商場NET櫥窗外貼出公告，尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪的土地，NET表示要展店，不是撤離商場。 （記者俞肇福攝）

基隆東岸商場NET櫥窗外貼出公告，尋找大坪數店鋪或可蓋店鋪的土地，NET表示要展店，不是撤離商場。 （記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆東岸商場產權爭議 謝國樑由他字案轉為偵字案被告偵辦
2024/06/24 20:29

基隆東岸商場產權爭議 謝國樑由他字案轉為偵字案被告偵辦
基隆東岸廣場爭議三方唇槍舌劍 市府、大日律師圍剿NET
2024/06/05 16:20

基隆東岸廣場爭議三方唇槍舌劍 市府、大日律師圍剿NET

高大特區「博市陞」採Alfa Safe耐震更安心
基檢發還查扣物 NET擺在東岸商場「強盜贓物暫置區」
2024/07/10 20:48

基檢發還查扣物 NET擺在東岸商場「強盜贓物暫置區」
批謝國樑以大日敗訴混淆視聽 NET律師：對罷免行動心虛
2024/06/25 17:39

批謝國樑以大日敗訴混淆視聽 NET律師：對罷免行動心虛

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播