農曆7月將屆 農業部協調養豬場增供毛豬逾5％

因應農曆7月祭祀等需求，農業部已逐步增加豬肉、土雞等畜禽產品供應量，農曆7月後每天毛豬供應量預計增加5到10%，預計日供近2.2萬頭。（資料照）

2024/07/15 14:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕再3週就是農曆7月，農業部畜牧司今（15日）表示，因應祭祀等需求，已逐步增加豬肉、土雞等畜禽產品供應量，農曆7月後每天毛豬供應量預計增加5到10%，預計日供近2.2萬頭，土雞則增加屠宰1成，確保供應平穩。

畜禽產品的需求高峰就是農曆春節、農曆7月與中秋節，今年的農曆7月在國曆8月4日，畜牧司副司長李宜謙表示，因應農曆7月國人祭儀等需求，已協調畜禽場增加供應量，農曆7月起每天毛豬供樣頭數將近2.2萬頭，土雞則增加供應1成；而對於近日毛豬日供應頭數約在2萬頭，比前幾年略少，李宜謙表示，這是因部分大型養豬場還在改建所致，不過豬農都有因應節日執行計畫生產，豬隻排程生產穩定，豬肉供應無虞。13日的毛豬平均交易價每公斤達98.62元，為近期新高，李宜謙表示，這是因週六交易頭數較少，今天預計毛豬交易頭數就會比上週平均交易頭數多200頭，豬價平穩。

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另因應農曆7月，漁業署攜手彌陀、南市、新港、興達港、蘇澳等區地區漁會推出內有6包海味零嘴的「鱻味澎湃箱」的普渡箱，包含午仔魚餅乾、蝦餅、使用虱目魚為原料的洋芋片等，在「買魚去」國產水產品電商平台購買含運費只要398元，漁業署表示，活動優惠期間，凡於「買魚去」購買普渡箱，即可參加白爛貓聯名保冷袋與海味零嘴禮盒抽獎，詳情可上「買魚去」網站查詢。

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