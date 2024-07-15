為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

農曆7月將屆 農業部協調養豬場增供毛豬逾5％

因應農曆7月祭祀等需求，農業部已逐步增加豬肉、土雞等畜禽產品供應量，農曆7月後每天毛豬供應量預計增加5到10%，預計日供近2.2萬頭。（資料照）

因應農曆7月祭祀等需求，農業部已逐步增加豬肉、土雞等畜禽產品供應量，農曆7月後每天毛豬供應量預計增加5到10%，預計日供近2.2萬頭。（資料照）

2024/07/15 14:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕再3週就是農曆7月，農業部畜牧司今（15日）表示，因應祭祀等需求，已逐步增加豬肉、土雞等畜禽產品供應量，農曆7月後每天毛豬供應量預計增加5到10%，預計日供近2.2萬頭，土雞則增加屠宰1成，確保供應平穩。

畜禽產品的需求高峰就是農曆春節、農曆7月與中秋節，今年的農曆7月在國曆8月4日，畜牧司副司長李宜謙表示，因應農曆7月國人祭儀等需求，已協調畜禽場增加供應量，農曆7月起每天毛豬供樣頭數將近2.2萬頭，土雞則增加供應1成；而對於近日毛豬日供應頭數約在2萬頭，比前幾年略少，李宜謙表示，這是因部分大型養豬場還在改建所致，不過豬農都有因應節日執行計畫生產，豬隻排程生產穩定，豬肉供應無虞。13日的毛豬平均交易價每公斤達98.62元，為近期新高，李宜謙表示，這是因週六交易頭數較少，今天預計毛豬交易頭數就會比上週平均交易頭數多200頭，豬價平穩。

另因應農曆7月，漁業署攜手彌陀、南市、新港、興達港、蘇澳等區地區漁會推出內有6包海味零嘴的「鱻味澎湃箱」的普渡箱，包含午仔魚餅乾、蝦餅、使用虱目魚為原料的洋芋片等，在「買魚去」國產水產品電商平台購買含運費只要398元，漁業署表示，活動優惠期間，凡於「買魚去」購買普渡箱，即可參加白爛貓聯名保冷袋與海味零嘴禮盒抽獎，詳情可上「買魚去」網站查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播