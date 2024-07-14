屏東萬巒鄉自購電輔車 推低碳小旅行3路線

萬巒單車站暑假正式啟動鄉內小旅行。（萬巒鄉公所提供）

2024/07/14 23:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣目前YouBike以「1市3鎮」為主要樞紐，週邊則有越來越多的鄉需求進駐，其中萬巒鄉公所則是推動鄉內專屬的「低碳旅遊鐵馬行」，自行引進30台電動輔助自行車，於暑假正式啟動，鄉長林國順說，萬巒除了豬腳，還有農特產及客家、閩南人及原住民各種文化，鄉公所先推動3條路線，讓更多人能在相同的時期更加認識萬巒。

萬巒鄉公所為推廣低碳觀光旅遊，年初購置30輛電動輔助自行車，並委託專業鐵馬導覽團隊大鵬灣單車站設計路線，透過電輔車推廣綠色旅遊，鄉長林國順強調，萬巒是全台首個自力購買電輔車並委外經營的鄉鎮，盼讓萬巒之美能給更多人知道。

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萬巒鄉以豬腳街最為知名，但其實鄉內的五溝水客家夥房聚落是文化資產中首個被指定、公告登錄的客家「聚落」，此外，還有天主教中的萬金聖母聖殿，加上各式農特產如鳳梨、百果果等，皆各有特色，但因萬巒沒有火車站亦無租車點，讓外地人很難深入了解萬巒之美，林國順因此著手推動小旅行。

林國順表示，電輔車的高機動性與滲透性，可彌補大巴士、自用小客車、電動車等的不足，能夠深入萬巒鄉內的許多秘境，例如萬金聖母聖殿、萬巒彩繪吊橋、五溝水夥房聚落、東港溪自行車道、佳平溪自行車道、沿山公路自行車道、糖鐵自行車道及萬金綠色隧道等，把萬巒人文地產景還有食宿遊購行以電輔車串聯。

萬巒綠色單車站今年暑假正式開幕，負責營運的大鵬灣單車站指出，由於YouBike的經費較大，一般難以立刻佈建入需求不明顯或是小型聚落多且零散的鄉，但鄉公所若從純粹的觀光推廣角度，並加以結合鄉內特有的物產景點加以發展，則是以觀光為出發點，在地方有明顯特色下，也能立刻開發出遊程，像萬巒就設有「溪畔」、「諸角」、「森林騎跡」3路線。

大鵬灣單車站指出，這3條路線還再包括如百香果園、馬卡道族文化、可可園區等等，將電輔車帶遊客一同響應淨零碳排綠生活，單車小旅行導覽行程請在3日前預約，導覽行程時間約2.5小時，人數達4人以上出團，相關資訊可至單車站臉書粉專查詢。

萬巒單車站暑假正式啟動鄉內小旅行。（萬巒鄉公所提供）

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