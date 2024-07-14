台南龍崎有應公廟多達89間 許獻平歷時1年7個月才完成記錄

許獻平花費1年7個月的時間，完成《台南市鹽分地帶有應公信仰研究》的田調及撰寫。（記者劉婉君攝）

2024/07/14 22:08

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市文史工作者許獻平，花費1年7個月的時間，完成龍崎區89間有應公廟的田野調查及撰寫，並整理出當地有應公信仰的特色，出版《台南市龍崎區有應公廟採訪錄》，希望更多人認識台南的有應公信仰及背後的故事，讓有應公可以香火萬代。

許獻平投入文史工作已20多年，曾出版過《台南市鹽分地帶有應公信仰研究》，以及七股、佳里、將軍、學甲、北門、西港、關廟、歸仁等區的有應公廟採訪錄，《台南市龍崎區有應公廟採訪錄》共有416頁，逾千幀照片，以詳細記載每座有應公廟的祠貌、建材、高度、祠址等，以及相關的故事，書末還有龍崎區有應公廟分佈圖，方便讀者了解位置分布。

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許獻平說，有應公信仰在台灣蓬勃發展，鹽分地帶6個區的有應公廟共有240間，平均每個區40間，山區的關廟有40間，左鎮有60間，龍崎則高達89間，可見山區有應公信仰比海邊發達。

出身七股區後港里的許獻平，住家附近200公尺範圍內，就有3間有應公廟，從小就常在附近活動，得知錄取師範專科學校的當下，人就在有應公廟前，求學時返鄉，也常抱著小說到有應公廟前閱讀，他說，看到有應公廟就覺得很親切，想知道背後的故事，有應公沒有生日，也幾乎沒有建廟沿革，如果自己可以記錄下來並出版，也許就能讓有應公香火萬代，讓世代知道祂們的故事。

龍崎區有許多有應公廟都在荒郊野外，還有一些傳說小祠，道路早已被荒煙蔓草掩沒，許獻平曾為了尋找一處位在深山溪谷旁的小祠，穿過竹林及比人還高的雜草，小心翼翼用腳摸索著已看不見形貌的小橋前進，好不容易拍照完成記錄後，回程卻突然失去方向，手機也沒有訊號，心慌之際也在心中暗自祈禱，幸好經過一番努力，順利找到來時路平安脫困，也慶幸途中沒有遇到青竹絲等蛇類。

相關的採訪錄，主要都是許獻平自費出版，他說，因為是自己的興趣，所以樂在其中。《台南市龍崎區有應公廟採訪錄》獲國家文化藝術基金會補助6萬元，在台北「台灣的店」及台南佳里的宏欣書坊均會上架。

許獻平長期投入台南有應公廟的調查與記錄，龍崎區即歷時1年7個月才完成。（記者劉婉君攝）

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