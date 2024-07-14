台灣好行鵬琉線年均10萬人次搭乘 今夏大爆發提早破40萬人次

台灣好行的「大鵬灣琉球線」，日前喜迎40萬人搭乘。（記者陳彥廷攝）

2024/07/14 22:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣目前有3條固定班次的「台灣好行」路線，最新的墾丁機場線仍在試營運階段，另條大鵬灣琉球線則是在日前喜迎40萬人次搭乘，而在4年經營下觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）發現，今年6月較以往年6月是翻倍成長，所以第40萬人次可提早於7月就達標，顯見深耕有成。

編號9127D的大鵬灣琉球線於2020年9月正式營運，雖經肺炎疫情，既無外國旅客，國內遊客出遊意願亦低，但大鵬灣琉球線仍以每年10萬人進度累積，推動大鵬灣琉球線的鵬管處表示，本線從高鐵左營站發車至大鵬灣遊客中心，途中僅設4站，發車後即達東琉碼頭，接著輔英醫院、東港轉運站、濱灣碼頭站，未來則因應「鹽琉線」候船中心會於途中新增站點。

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鵬管處指出，當初設計即為推動國旅並營造友善外國旅客交通環境而推動，遊客高鐵到左營後，即可轉乘台灣好行到大鵬灣或小琉球運輸節點，現屬票價補助期，現以電子票證如悠遊卡、一卡通、LINE PAY、I-CASH2.0於上、下車刷卡支付車資，都是電子支付價的半價收取，像高鐵左營站到東琉碼頭的路程50分鐘，但票價為53元，目前大鵬灣琉球線和墾丁快線也一同開放網路預約，若採網路預約，票價為「現金價」的半價，像同樣高鐵左營到東琉碼頭為61元，優惠期至明年8月31日。

鵬管處上週才喜迎第40萬次的遊客來到東琉碼頭，並致贈其1整年免費乘車券及環保旅宿住宿券，來自台北的蔡姓男子1家人一下車就受到眾人簇擁，蔡男則是大呼驚喜，盼未來盼透過獲贈的免費乘車券、住宿券，再安排重遊大鵬灣；鵬管處並配合40萬人次遊客的到來，於官方臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動。

鵬管處長許主龍指出，目前大鵬灣琉球線的車上備有景點數位語音簡介，還結合沿線合作商家送好康及行程推薦環保餐廳或旅宿，近4年來，已成為旅客前往大鵬灣國家風景區的黃金接駁路線，去年雖已無疫情，但人潮增溫較慢，暑假每月約1萬多人次搭乘，沒想到今年反而未受出國潮影響而大爆發，6月創下單月2.4人次新高，是去年2倍，也因此40萬人次提早於七月達標，今年暑假亦可望再創新高。

台灣好行的「大鵬灣琉球線」，日前喜迎40萬人搭乘。（記者陳彥廷攝）

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