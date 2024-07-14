來自紐西蘭好消息！ 陳其邁：寶來國中合唱團連3年國際賽摘金

陳其邁報喜訊，寶來國中合唱團連3年獲國際賽金牌。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/14 18:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今傍晚分享從紐西蘭傳回的好消息！寶來國中合唱團榮獲2024世界合唱大賽冠軍組「民謠暨原住民音樂舞蹈」類別金牌，成為連續3年蟬聯金牌的國際合唱團。

陳其邁也提到，嘎呼拉斯兒少合唱團也獲兒童合唱組銀牌，尼布恩合唱團則將參加17、19日的競賽，3組來自高雄的合唱團，將在地的歌傳唱到世界舞台，他要代表市民感謝所有參與師生與支持朋友們的努力，成就偏鄉小朋友們圓夢機會。

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陳其邁介紹「世界合唱大賽」是國際最大的合唱比賽，今年於7/10到7/21、在紐西蘭奧克蘭市舉行，吸引全球40國、超過250組參賽隊伍報名，全球頂尖合唱團齊聚一堂；高雄參賽3支隊伍成員來自寶來國中、荖濃國小等校，文化組成包括布農族、平埔族、客家等族群，在當地耆老協助下，將在地布農古謠、平埔古謠等重新編曲，帶到國際賽事

他並透過臉書分享寶來國中合唱團比賽過程，並引述校長潘如萍說法，今年再度榮獲金牌相當不易，學生們賽前不斷練習，歷經舟車往返，當寶來國中歌聲在決賽舞台上出現，令人相當感動，尤其精彩的原住民舞蹈，瞬間獲得評審們目光，當宣布奪得金牌，全體隊員早已是熱淚盈眶。

網友留言「高雄傳給全世界的聲音」、「太棒了!恭喜為國爭光」、「高興得不得了」、「高雄不意外」、「恭喜台灣之光」。

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