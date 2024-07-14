桃療外牆工程擅移鳥巢引議 野鳥人士憶小雨燕巢保留始末籲開罰

桃市府7樓屋簷下方小雨燕巢，市府廣場可見小雨燕飛舞。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/14 16:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕部立桃園療養院委外施作外牆磁磚修補工程，卻將小雨燕巢拆除致33隻雛幼鳥無巢可歸，桃市府農業局會勘後將釐清有無故意破壞，桃園市野鳥學會榮譽理事長吳豫州回憶，20多年前桃市府7樓屋簷下成片小雨燕巢也險清除，經協調才能保留如今市府廣場天空數百隻小雨燕飛舞的生態景象，希望市府在桃療清除鳥巢事件上不要輕放，唯有開罰才能記取教訓。

吳豫州指出，桃市府7樓屋簷下亦有整片小雨燕巢，20多年前、縣府時期駐警組長曾詢問桃園市野鳥學會，是否可以在冬季小雨燕離開時將鳥巢清除，以免排泄物滴落到洽公民眾及上班官員身上，經告知小雨燕生態並與當時縣政府植保科協調，才保留現在市府廣場天空數百隻小雨燕飛舞的生態景象。

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吳豫州指出，桃療13日派大型吊車清除外牆7樓屋簷下小雨燕巢，所幸內部員工搶救部分存活的33隻小雨燕，但因錯誤餵食豆漿導致搶救困難，目前僅有5隻存活，而今（14）日到現場會勘，現場已無工程鷹架，也找不到被清除的雨燕巢，大樓後方天空有數十隻小雨燕不停悲鳴，並衝向7樓屋簷下的網子，他質疑桃療委請廠商雇請吊車，並預先訂購適合的網子，拆除鳥巢後立即封網，明顯是為了移除小雨燕的預謀行為。

吳豫州指出，桃市府官員認為要看是否故意才開罰，但動物保護法第3條「動物指犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物，包括經濟動物、實驗動物、寵物及其他動物」，及第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」，違法者可依25條裁罰，希望市府不要在此事上輕放，只有開罰才能記取教訓，否則事件一過大家就忘了，野生動物繼續受害。

桃市府7樓屋簷下方小雨燕巢，市府廣場可見小雨燕飛舞。（記者鄭淑婷攝）

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