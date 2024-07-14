偽造車牌量快速攀升 公路局研議再增防偽機制

立委李昆澤6月質詢時指出，偽造車牌數量大幅增加，要求交通部有因應作為。（取自李昆澤臉書）

2024/07/14 13:08

〔記者蔡昀容／台北報導〕偽造車牌案件數量近年呈上升趨勢，交通部公路局今（14日）表示，針對假車牌問題，目前有黑名單等機制，為遏止不法，已研議再增數道防偽機制，也呼籲民眾勿以身試法，違者最高可處1萬800元，並有刑事責任。

民進黨立委李昆澤6月13日於立法院交通委員會質詢，部分民眾為規避交通罰則，製造、購買變造車牌，導致假車牌件數快速攀升，據高速公路局統計，疑似偽造車牌件數，2022年519件，2023年924件，今年光是1至5月就達837件，截至年底恐怕會突破2000件。

請繼續往下閱讀...

李昆澤要求交通部，與警政系統建立聯防機制，並增加車牌偽造的難度，研議針對再犯者加重罰則；此外，許多車主因車牌被偽造，平白無故受到裁罰，請交通部建立協助管道。

公路局今天對外說明，經公路監理機關登記發放的號牌，才是有效的行車許可憑證，號牌有多道防偽措施，但為遏止不法，已著手研議再增加數道防偽機制；另針對號牌遭偽造的受害民眾，將邀集相關機關研議補救措施。

至於利用網路平台販售偽造號牌的情況，公路局多次主動追蹤相關連結請業者下架，且將數起販售資訊移請警政署偵辦中，網路社群平台方面，則請其他主管部會協助封鎖相關資訊，呼籲民眾切勿在網路購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法。

公路局說，對於偽造號牌案件，公路局、高速公路局與警政署跨機關合作，持續針對特定車輛及範圍加強查緝；若經通報疑似是偽造車牌，公路局將於車籍註記，以利各機關查緝，公路局也建立黑名單，黑名單車輛若停於道路，透過聯合通報機制，讓地方政府停管及警察機關合作，能即時開單移送。

公路局指出，如涉及使用偽造號牌行駛道路，可依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰1萬800元，製造、販售、使用者違反刑法第212、216條行使、偽造變造特種文書罪，目前已有多起案送偵辦及判決有罪案例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法