熱帶性低氣壓TD03對台灣無影響 氣象署估7月中下旬可能有颱風

氣象署表示，熱帶性低氣壓TD03在今、明兩天是低壓表現，對台灣較無影響。（圖由氣象署提供）

2024/07/14 11:57

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風季將至，位於南海的低壓擾動99W已增強為熱帶性低氣壓「TD03」，不過中央氣象署表示，TD03今、明兩天是低壓表現，朝西移動，雖然有些水氣，但距離台灣仍遠無影響，且其結構鬆散發展也有限。但7月中下旬颱風季開始後，菲律賓東側還有其他的雲簇發展，形成颱風機率也較高。

預報員官欣平表示，未來一週天氣仍是高溫為主，下午會有午後雷陣雨，7月中下旬後南海至菲律賓東側一帶低壓區的熱帶系統發展會是關注重點。官欣平說，太平洋高壓近來影響台灣較明顯，台灣上空偏北部海面到巴士海峽一帶較無雲發展，高壓在今、明兩天會往西延展並增強。

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官欣平說，較南邊的海面已經有顯著雲系發展，南海、南沙島海域昨天已有第3號熱帶性低氣壓TD03形成，會朝較偏西方向移動，往中南半島方向前進。官欣平說，TD03在今、明兩天是低壓表現，朝西移動，雖然有些水氣，但距離台灣仍遠，今、明兩天台灣附近仍以高壓邊緣的東南風為主，造成恆春半島零星降雨出現，其他地區偏晴朗炎熱、午後雷陣雨，熱帶性低氣壓影響不大。

官欣平表示，目前TD03對台灣天氣並無影響，但7月中下旬颱風季開始後，低氣區的活躍熱帶系統會慢慢出現，要注意影響。至於TD03有無可能形成颱風，官欣平說，TD03位於偏南海、南沙島，雖然有旋轉但結構不紮實，且是在大低壓帶中生成，環境都是低壓，結構鬆散下需要一段時間整合，但TD03很快就會遇到中南半島，發展也有限。

但官欣平提醒，下週接近週末時會有另一個熱帶雲簇，經過菲律賓至南海，可能有發展。7月後菲律賓東側還有另外的雲簇發展，形成颱風機率也較高。官欣平說，時間越往後，颱風生成機率也高，但目前仍無穩定系統，颱風影響要等成形才能定論。

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