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新北少年合唱團紐西蘭傳捷報 奪世界合唱大賽公開賽金獎

新北市少年合唱團前往紐西蘭參加世界合唱大賽，並抱回金獎；圖為少年合唱團比賽畫面。（新北教育局提供）

新北市少年合唱團前往紐西蘭參加世界合唱大賽，並抱回金獎；圖為少年合唱團比賽畫面。（新北教育局提供）

2024/07/14 11:39

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市少年合唱團不畏台灣酷暑及紐西蘭寒冷天氣，持續不懈地練唱，近日前往紐西蘭參加規模最大的世界合唱大賽，昨天傳出捷報，團隊以悠揚虔敬、輕快可愛、動感民謠、張力奇幻四種不同曲風的樂曲，結合歌唱技巧、適時搭配動作，展現多元面貌，在「合唱界的奧林匹克」抱回公開賽金獎，取得2026年冠軍賽門票。

承辦學校、文聖國小校長沈玉芬表示，這次參賽準備曲目風格多樣，包含奧地利作曲家莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）的「讚美上主（Laudate Dominum）」、閩南語歌曲「貓仔Cat」、墨西哥傳統民謠「黃色（Las Amarillas）」及世界名曲「Koosen」四首；團員們每週辛勤練習，不論颳風下雨、課業壓力，都澆不熄對唱歌的熱情，並用歌聲印證了「只有累積，沒有奇蹟！」讓世界聽見台灣。

「金獎是大家的功勞！」溪崑國中學生黃千語指出，賽前練習壓力很大，但一想到能夠站上國際舞台，既興奮又期待。謝謝老師指導、夥伴們一起練唱；新莊高中學生楊幕說，集訓相當辛苦，不僅要更加熟悉每首歌曲，也須注重細部音準、強弱變化與將肢體動作調整到位，也因訓練高強度，加上所有成員完美演出，才能獲獎，收穫滿缽。

新北市少年合唱團為市屬藝術團隊，2014年赴拉脫維亞參加第8屆世界合唱比賽公開賽拿下金獎、2016年赴俄羅斯參加冠軍賽奪得銀獎、2018年赴南非參加冠軍賽奪得銀獎。

市府教育局長張明文說，受到疫情影響，這次是睽違6年後再度參賽，和世界各國較勁，從激烈競爭下脫穎而出，為國爭光，透過與國外優秀隊伍進行文藝交流，提升國際視野，進行城市外交，替未來學習路程帶來正面影響，也在外館、僑胞社團等各界協助下，蒐集當地教育資訊作為施政參考。

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