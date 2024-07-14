野柳浮球百人聚繪7/20登場 即起受理報名

新北市野柳地質公園將於7月20日（週日）舉辦「2024浮球百人聚繪」，透過闖關及浮球彩繪，讓民眾不僅了解野柳的特殊地質景觀，同時完成海廢藝術裝置藝術，寓教於樂。（圖為野柳地質公園提供）

2024/07/14 10:13

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市野柳地質公園將於7月20日（週日）舉辦「2024浮球百人聚繪」，透過闖關及浮球彩繪，讓民眾不僅了解野柳的特殊地質景觀，同時完成海廢藝術裝置藝術，潛移默化海洋永續、環保資源再生等觀念，限額150人，非常適合親子、家庭報名參加。

野柳地質公園因波浪侵蝕、岩石風化及地殼運動等作用，造就了海蝕洞溝、燭狀石、蕈狀岩、豆腐岩、壺穴等特殊景觀，其中，女王頭、仙女鞋、燭台石等更是聞名國際的地質景觀。

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野柳地質公園總經理湯錦惠指出，地質公園內每年都有從各地隨潮汐漂來的海漂物，其中有不少浮球，為避免廢棄物再度造成環境污染，盼可以藉由活動給海廢尋找再次利用的可能性，賦予新生命，同時進一步推廣海洋永續、資源再生等觀念。

闖關遊戲以野柳岬作為故事背景，故事情節設定在大航海時代，西班牙人在航海時發現魔鬼岬，增加活動的趣味性，參加者藉由闖關遊戲了解公園內的特色環境，此外，進一步彩繪廢棄浮球，提升民眾對海洋保護的重視。

野柳地質公園表示，活動將於7月20日13時30分至15時30分登場，活動地點位於野柳地質公園，開放民眾報名，鼓勵親子、情侶、家庭、機關團體等組隊報名參加，每組1至4人、限額150人，預約報名35組，另外開放5組現場報名，報名費用每人150元，費用不含門票，需另購門票進場，5歲（含）以下孩童免費（2018年7月21日後出生者）；報名電話（02）2492-2016。

新北市野柳地質公園將於7月20日（週日）舉辦「2024浮球百人聚繪」，圖為民眾完成的浮球彩繪，除了海廢變身裝置藝術，也能將環保愛地球觀念藉由此一活動潛移默化，深植孩童心中。（圖為野柳地質公園提供）

新北市野柳地質公園將於7月20日（週日）舉辦「2024浮球百人聚繪」，圖為民眾完成的浮球彩繪，除了海廢變身裝置藝術，也能將環保愛地球觀念藉由此一活動潛移默化，深植孩童心中。（圖為野柳地質公園提供）

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