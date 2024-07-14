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竹縣台68接東峰路新闢工程 7/20辦地方說明會

新竹縣政府研擬由台68線終點附近，往南新闢一條與縣道122線約略平行的道路，藉由分流車流，來紓解122線假日交通壅塞問題。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府研擬由台68線終點附近，往南新闢一條與縣道122線約略平行的道路，藉由分流車流，來紓解122線假日交通壅塞問題。（新竹縣政府提供）

2024/07/14 09:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為紓解122線假日交通壅塞問題，並健全竹東、橫山、五峰等地交通動線，預計本月20日上午10點將於橫山鄉田寮集會所，舉辦「台68線接竹東東峰路新闢工程綜合規劃暨環境影響評估」計畫案的地方說明會，縣府邀請民眾踴躍參與並表達意見。

縣府工務處表示，台68線終點止於竹東大橋，上坪溪兩側區域的竹東、橫山及五峰等3鄉鎮欠缺完善運輸路網，而五峰地區假日觀光車流依賴122線紓運，行經竹東市區狹窄路段，經常出現交通壅塞狀況，若能由台68線終點附近，往南新闢一條與縣道122線約略平行的道路，則可透過平行道路的分流，紓解122線假日交通壅塞問題，並健全該區域的交通動線，提升觀光旅遊品質，也帶動周邊地區發展。

此工程分為主線和延伸線2個路段，主線起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南，闢建橋梁跨田寮坑排水後，利用既有堤後道路（田洋街56巷）拓寬，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線/竹39線路口，全長2.935公里，其中含2處高架段，分別長145公尺和285公尺；主線具必要性及急迫性，申請中央經費補助先行推動。

延伸線（軟橋段）則銜接主線，規劃左岸及右岸2方案，路線方案須再行評估，後續取得共識後再行推動。

工務處表示，為使規劃路線方案能符合地區民眾需求，邀請民眾踴躍參與20日的說明會，並表達寶貴的意見，作為縣府後續推動此計畫相關作業的參考。

台68接東峰路新闢工程分為主線和延伸線2個路段。（新竹縣政府提供模擬圖）

台68接東峰路新闢工程分為主線和延伸線2個路段。（新竹縣政府提供模擬圖）

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