《臺南400+》好南進行事行動大展開展 永續教育串聯共善力量

《臺南400+》好南進行事行動大展今天吳園公會堂開展。 （記者洪瑞琴攝）

2024/07/13 23:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕《臺南400+》好南進行事行動大展今（13）日於吳園公會堂開展。這是集結一群實踐永續的夥伴，為永續教育找溫暖解方，串聯共善力量的永續教育行動。

現場以租來的5000個黃色瓶籃，作為展場拼接組裝運用工具，寓意教育就像樂高積木般，需要一塊塊堆疊。同時與環保科技業者合作，運用80％海廢與20％回收尿布塑膠粒做成展覽輸出材料取代珍珠板，每一張展板約可減少1.58公斤的碳排、每一塊桌板約可減少8公斤的碳排，為因應永續時代，循環價值最大化作示範。

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為特別凸顯永續教育的主題性與文化生生不息的策展理念，展場設計以整座城市為一間永續學校的概念。參與夥伴發揮創意，分別以「告別」為主題，設計告別剩食野餐區、蛋農轉型大行動、廢料再生耍廢、免廢商店、食在要知道等專區，透過有趣互動、發現「永續即日常」，呈現台灣第1本永續教科書的創新教案。

台南市文化局《臺南400+》民間參與徵選計畫，補助台南企業文化藝術基金會「好南進行事行動」，串連產官學建立夥伴關係，以共創方式引導大學生帶領小學生，策展分享17個疼惜土地真實實踐故事。

成功大學iLink南區區域資源整合中心共同主持人邱士峰老師說，教育是最有價值的永續投資，此次行動希望培養大學生與小學生的學習自信，並從過程中凝聚合作夥伴關係，建立一個企業、大學與青年共創共好實踐的合作平台。

明天（14日）還有行動舞台分享，看見小朋友超越大人想像的永續力。展期即日起到8月4日。

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