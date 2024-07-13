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週日午後雷陣雨範圍縮小 持續炎熱高溫飆37度

週日大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率。（資料照）

週日大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率。（資料照）

2024/07/13 21:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（14日）大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生機率，不過午後雷陣雨區域會減少。各地高溫炎熱，戶外活動留意避免熱傷害。

中央氣象署提醒，明日各地大多為晴到多雲，東南部會有些不定時的局部短暫陣雨，至於午後雷陣雨的區域則會減少，各地山區及中南部地區午後仍有局部短暫雷陣雨，山區還是有局部大雨發生機率，外出留意天氣變化。

氣溫方面，天氣會比今天更炎熱一些，各地高溫約33至36度，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生的機率，戶外活動請做好防曬措施並多補充水分，避免熱傷害。

天氣風險公司提醒，這幾天太平洋高壓勢力有些增強，午後降雨將較過去減緩許多，預測午後熱對流發展的範圍有些縮減，會較局限於山區，因此前往山區活動，要留意午後仍有短暫雷陣雨機會，時有較大雨勢，要適時觀察天色是否烏雲靠近或有雷聲時，儘量避免在溪流、河谷等地逗留，應立即尋找安全場域避險。

紫外線方面，除了澎湖縣、高雄市、屏東縣、台東縣為紫色「危險級」；其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

明日天氣狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日天氣狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日紫外線狀況。（圖截取自中央氣象署）

明日空氣品質狀況。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

明日空氣品質狀況。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

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