北桃暑期兒童劇首演爆滿 明起泰山、八里、龜山、林口接力

小朋友上台協助醜小鴨救人。（記者董冠怡攝）

2024/07/13 21:34

〔記者董冠怡／新北報導〕暑期兒童藝文戲劇「北桃幸福038+」共計6場次，林口場今天（13日）以「醜小鴨愛呱呱呱」打頭陣，公所禮堂座無虛席，故事笑淚交織，帶出智、仁、勇的寓意，上台互動、發放小獎品橋段，大小朋友紛紛熱情舉手「選我選我」，還有家長突發奇想抬高孩子，試圖在人海中提高能見度，笑翻全場；明天起續於泰山、八里、龜山、林口及竹林山觀音寺接力演出。

7月14日下午3點泰山場，在同榮國小演出「秘密蹺蹺板」；7月20日下午3點八里場，在大埤頂活動中心演出「南洋奇遇記」；7月21日下午3點龜山場，在樂善寺演出「蓋亞密碼」；8月3日下午5點林口場，在小熊公園演出「小紅帽任務」；8月10日下午5點林口場，在竹林山觀音寺演出「西遊大冒險」。每場次約70分鐘。

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今天在現場觀劇的媽媽說，表演者都很用心，而且內容具有正向意義，透過重新編排醜小鴨的故事，讓孩童學習保持聰明、善良及勇敢。她的兒子被問到影後心得，可能是有點害羞不願多談，看戲時卻笑得比誰都開心，眼睛瞇成一條線。

表演者六藝劇團十多年前常以儒家文化為題演出情境劇，近年來則漸漸轉為較多融入國外童話。團長劉克華說，主要是希望可以發展多元題材，不論東方或西方文化，擇定方向並未脫離教育宗旨，即使敘述方式、素材不同，但殊途同歸，都是在引導孩子能夠擁有良好品德，以及培養自我保護、性別平等、環境保育和尊重、包容多元文化的態度、觀念與能力。

因此，6場次主題都跟親子教育相關。劉克華指出，為了不讓看過多部西方童話經典的大小朋友「一看開頭就知道結尾」，演出者透過後設劇場的手法，讓某故事原型的主角至其他故事遊歷，激盪出不一樣的火花；以「醜小鴨愛呱呱呱」為例，將民眾對於安徒生童話經典「醜小鴨」的基本印象，結合「糖果屋」和「綠野仙蹤」，藉此吸收學習他人成長經驗。

明天在泰山區接力演出，區長鄭淑敏說，「秘密蹺蹺板」描述幸福的水果家族正在討論兄妹倆要上什麼樣的才藝班，父母認為兄妹倆應各選充滿男子氣概、女性特質的項目，引起反彈。無獨有偶，彩虹森林裡有著一群快樂的小動物，有一天玩遊戲時，野狼黑皮把兔子美美帶到偏僻處所，該怎麼做才能維護自身權益、保護自己？

八里區長林俊宏指出，「南洋奇遇記」介紹不同國家的文化，藉由生動有趣的演出，揭示多元文化族群融合的美好，體驗不同文化的獨特魅力與共通的人性價值，促進多元文化間理解、包容與尊重。龜山區長張嘉平提到，「蓋亞密碼」關注能源消耗的議題，教導小朋友節能愛地球，共同守護環境。

最後2場「小紅帽任務」、「西遊大冒險」將回到林口。區長廖武輝提醒，只要追滿3場，憑集點卡就能兌換1份「追劇禮」。此外，即起到8月20日止，到六藝劇團臉書粉專參加「追劇集點贈獎」活動，上傳觀劇心得或小朋友的畫作，就有機會獲得精美小禮物。

小朋友看得目不轉睛，露出燦爛笑容。（記者董冠怡攝）

現場一名爸爸將女兒高高舉起，笑得合不攏嘴。（記者董冠怡攝）

醜小鴨融入糖果屋、綠野仙蹤角色。（記者董冠怡攝）

家長玩得比小朋友還開心。（記者董冠怡攝）

演出結束後可蓋章集點。（記者董冠怡攝）

演出尾聲前台上、台下互動玩瘋。（記者董冠怡攝）

暑期兒童藝文戲劇「北桃幸福038+」今起登場。林口區長廖武輝（右5）、立法委員洪孟楷（右4）、新北市議員蔡淑君（左3）、竹林山觀音寺董事長蔡煌明（左5）、泰山及八里公所（左1及左2）等均共襄盛舉。（記者董冠怡攝）

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