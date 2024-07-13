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蔣萬安談幼兒園性侵稱已提4大計畫 被打臉已在法律中卻未做

陳聖文批評教育局提出四大精進計畫，根本在《兒少權法》、《教保條例》、《幼兒教育及照顧法》中就有的規定，「蔣萬安只是在跟大家說明法規而已」。（陳聖文提供）

陳聖文批評教育局提出四大精進計畫，根本在《兒少權法》、《教保條例》、《幼兒教育及照顧法》中就有的規定，「蔣萬安只是在跟大家說明法規而已」。（陳聖文提供）

2024/07/13 23:38

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市某私幼去年爆出園長之子性侵女童案件，引發各界關注，台北市長蔣萬安上午今發臉書聲稱，市府第一時間獲報就重點調查、廢止許可並停業，也給予最高裁罰。民進黨台北市黨部副執行長陳聖文批評蔣萬安的回應「幾乎都在自吹自擂」，更指出教育局提出的四大精進計畫，根本在《兒少權法》、《教保條例》、《幼兒教育及照顧法》中就有的規定，「蔣萬安只是在跟大家說明法規而已」。

陳聖文表示，狼師性侵案相當可惡，大家除譴責、震驚外，期待北市府守護孩童的決心，然而北市府無論是蔣萬安或教育局的回應，都相當令人失望。

陳聖文質疑，蔣萬安的回應，通篇幾乎都在自吹自擂，針對加害人事發後為何沒有停聘？為何還繼續任職長達1年？卻無正面表態，也沒有要求檢討。他強調，蔣萬安當初在競選台北市長時，曾稱「要讓嬰兒的啼哭聲變成台北交響樂」，但如今孩子在受苦、市府又有疏失，蔣萬安卻只會草草帶過，他提醒蔣萬安，「孩子真的在痛苦地哭啊」。

陳聖文認為，北市府教育局提出的「四大精進措施」大多華而不實，四大精進措施中的「調查保密屬實公開」、「調查期間兒童保護措施」、「強化人相關員敏感度」這三項措施，本來就在《兒少權法》、《教保條例》、《幼兒教育及照顧法》中有規定到，根本說不上是什麼精進措施，只是在跟大家說明法規而已！

陳聖文最後也呼籲蔣萬安不要只把這次的性侵案當作「政治危機」來處理而敷衍了事，而要正視人民的苦痛、徹底檢討，不要讓台北市這座親子友善城市變成親子的惡夢。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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