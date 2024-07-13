進軍世界合唱大賽 師友合唱團、尼布恩合唱團桃機快閃飆天籟

台師大校友與學生組成的「師友合唱團」今天搭機赴紐西蘭參加世界合唱大賽，在桃園機場快閃演出，天籟美聲，吸引旅客聆聽。（記者朱沛雄攝）

2024/07/13 20:39

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台師大校友與學生組成的「師友合唱團」與高雄六龜「尼布恩合唱團」今天搭機赴紐西蘭參加世界合唱大賽，2個合唱團搭機前不約而同在桃園機場出境管制區內快閃演出，天籟美聲繚繞，吸引許多旅客駐足聆聽。

世界合唱大賽是世界最大的合唱比賽，今年在紐西蘭奧克蘭市舉行，吸引全球50國、超過160組隊伍報名，共1萬1000名歌手參賽。師友合唱團參加「現代作品組」及「民謠伴奏組」，團長陳聖昌說，團員由台灣師範大學校友及愛好歌唱的夥伴們所組成，這次特地準備台語歌曲「丟丟銅仔」，以及客語歌曲「春水」與「褒忠讚歌」，還原住民歌曲「群山歡唱」等台灣本土特色的民謠參賽，希望可以獲得金牌，載譽歸國。

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「尼布恩合唱團」成立於2017年，「尼布恩」取自布農語「牙齒」之意，成員來自高雄六龜、寶來、桃源地區喜愛合唱青少年，去年曾獲第12屆韓國世界合唱大賽民謠伴奏組公開組金牌，此行是第二次參加世界合唱大賽，由昇恒昌基金會贊助。團員賴俊彥說，去年去韓國參賽在民謠組獲得金牌，今年將以六龜在地文化編成的曲目參賽，展現給全世界。

來自高雄六龜地區的「尼布恩合唱團」今天搭機赴紐西蘭參加世界合唱大賽，在桃機快閃獻唱。（記者朱沛雄攝）

台師大校友與學生組成的「師友合唱團」在桃機快閃獻唱。 （記者朱沛雄攝）

來自高雄六龜地區的「尼布恩合唱團」在桃機快閃演出。（記者朱沛雄攝）

來自高雄六龜地區的「尼布恩合唱團」在桃機快閃演出。（記者朱沛雄攝）

台師大校友與學生組成的「師友合唱團」在桃園機場快閃獻唱。（記者朱沛雄攝）

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