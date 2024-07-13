南投縣新建美術館 2029年完工成文化新地標

南投縣921地震紀念公園及農工商會展中心，將新建縣立美術館及表演藝術中心。（南投縣政府提供）

2024/07/13 19:18

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為提升藝文展演環境及加強藝術文化推廣，規劃於921地震紀念公園及南投縣農工商會展中心新建縣立美術館及表演藝術中心，13日辦理第2場次說明會，縣府文化局表示加快籌建速度，目前已同步辦理用地變更作業程序，並擬於今年度委託廠商協助建築設計與工程招標作業，整體工程預計於2029年完工。

南投縣文化局指出，初步規劃，將現有低度使用的會展中心建築物修整建，做為文化局辦公室使用，並新增南投縣美術館及表演藝術中心兩棟建築物，朝共構方式規劃。其中美術館預計為地下2層及地上4層館舍，未來提供展覽室、研習教室、國際會議廳、藝術家駐館空間、多功能兒童藝術體驗空間、藝品典藏庫、紀念品商店及餐飲空間。

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至於表演藝術中心則為地下1層及地上3層建物，將設置可容納1200席次的專業展演空間，配合縣府目前規劃中的「新訂中興交流道特定區計畫」，將園區與周邊腹地一併劃設為藝文特區，以擴增戶外休憩場域，提供南投縣民高品質且舒適性的藝術體驗空間。

文化局長林榮森表示，美術館及表演藝術中心興建完成後，將發揮藝術傳承與推廣、文化觀光、休閒遊憩等多元功能，累積南投縣的文化底蘊及藝術涵養，預計將成為南投縣的文化新地標。

南投縣將新建美術館及表演藝術中心，今舉辦第2場次說明會。（南投縣文化局提供）

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