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泰雅族博物館編織藝術牆 烏來網美打卡新景點

人氣網美晞晞與編織藝術牆「破碎的綻放」合影。（新北市原民局提供）

人氣網美晞晞與編織藝術牆「破碎的綻放」合影。（新北市原民局提供）

2024/07/13 19:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕位在新北市烏來區的烏來泰雅民族博物館，竣工至今已19年，原民局與太魯閣族藝術家林介文攜手合作，在泰雅民族博物館旁打造編織藝術牆「破碎的綻放」，意外成為打卡新景點。

原民局局長林瑋茜表示，可互動的編織藝術牆作品「破碎的綻放」，全長達10公尺，設計概念以泰雅族編織工藝為主體，注入現代設計美學，以豐富多元的藝術樣貌展現在地文化。

原民局指出，「破碎的綻放」是由太魯閣族藝術家林介文，邀請台灣各地織者以傳統織布技法編織，並加入烏來泰雅屈尺群圖紋創作而成，展現原住民族從文化斷裂的境況，透過找回記憶的累積與實踐，漸漸綻放出美麗成果之創作理念，期待讓觀者藉著拍照打卡與作品近距離互動，從不同視角了解原住民族文化。

林瑋茜表示，原先設置之泰雅人物牆面因青苔遍布顯得老舊，整修並重塑編織藝術牆後，不僅擺脫老舊館舍印象，也打造無藩籬的藝術人文空間，為泰雅博物館帶來新生命力。而這次設置的編織藝術牆也吸引人氣網美徐晞庭（晞晞）參訪打卡，並寫下透過停留與編織藝術牆互動後，走進一旁烏來泰雅民族博物館，更認識烏來這塊土地與泰雅族文化。

泰雅民族博物館旁的編織藝術牆「破碎的綻放」。（新北市原民局提供）

泰雅民族博物館旁的編織藝術牆「破碎的綻放」。（新北市原民局提供）

人氣網美晞晞於泰雅族背簍（kiri）特展區互動體驗。（新北市原民局提供）

人氣網美晞晞於泰雅族背簍（kiri）特展區互動體驗。（新北市原民局提供）

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