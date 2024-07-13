台中國際糕豐會霧峰登場 伊朗美女讚百年糕餅好吃

伊朗籍美女遊客讚糕點好吃。（台中市糕餅商業同業公會提供）

2024/07/13 17:24

〔記者黃旭磊／台中報導〕2024台中國際糕豐會系列活動-「糕豐盛事」，今天下午於霧峰林家宮保第園區舉辦首屆午茶會，數十家糕餅店家堆出招牌糕點盤飾，伊朗籍女遊客讚「每種都好吃」。

台中市糕餅商業同業公會下午邀集百年糕餅業者，進行糕點盤飾與茶飲咖啡PK活動，由盧森堡世界盃國際廚藝競賽、6面金牌烘焙師裴志偉、茶藝師陳玉婷評鑑及台北曲藝團演出，重現古代仕紳風雅茶藝宴客景象。

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觀旅局長陳美秀說，霧峰林家宮保第大花廳擁有深厚文化價值，讓遊客感受到以往名門仕紳喝茶、吃糕點賞戲氛圍，而評審深入評析餡料與技藝，票選出最佳人氣糕點，也讓賓客更加認識台中糕點與茶文化。

伊朗籍美女遊客帶著業者名單，陸續品嚐小月餅、綠豆椪及芋頭酥等中部傳統糕點，大讚「每種都好吃」將帶回美味回憶介紹同鄉來台旅遊。

台中市糕餅商業同業公會表示，結合百年糕餅展現台中「糕手」雲集特色，數十店家互飆創意吸引外國遊客，盼能改變民眾暑假「瘋出國」，卻鮮少造訪國內文化景點現況。

台中市觀光旅遊局強調，糕豐會後續舉辦「興糕綵列迎七夕」，將於8月10日上午10時在豐原公老坪的流星花園樂活幸福園區舉辦，當天有3場七夕「情人看招烘焙DIY」活動，15日中午12時起開放網路免費報名，每場限20人，詳情請至大玩台中臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/taichungresort）查詢。

台中國際糕豐會「糕豐盛事」，於霧峰林家宮保第園區舉辦。（台中市糕餅商業同業公會提供）

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