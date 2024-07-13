花生殼夾夾樂！她狂夾老公38個喊療癒 鳳林花生節痛快嗨玩

鳳林花生節花生夾夾樂，獲得第一名的蔡先生正在被老婆「蹂躪」，在他的眼皮、嘴唇、耳垂、脖子夾花生殼，但蔡先生直說「不會痛啦」，老婆開心就好。（記者花孟璟攝）

2024/07/13 17:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕玩過花生殼夾臉皮的遊戲嗎？花蓮鳳林鎮今天舉辦「鳳林花生節」同樂會，不僅讓遊客免費採花生帶回家，還有趣味的花生小遊戲花生夾夾樂，參賽者必須忍住痛、撐過5分鐘才算數！獲第一名的遊客蔡先生，被老婆在他的眼皮耳垂夾滿花生殼，連脖子都不放過，一口氣夾38個，老婆邊夾邊笑「真的有療癒」！

鳳林鎮早年種植大量台南選九號花生，個頭小適合榨油，來到鳳林玩總要帶個兩包鳳林花生糖回家！70多歲的黃阿嬤說，她14歲就開始幫忙家裡種花生，種花生真的很辛苦喔，採收後忙不過來，自家忙完還得去別家換工，小時候苦中作樂就是在臉上夾花生殼，比賽誰夾得多。

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花生長年是鳳林特色，花生殼夾臉也是在地人熟悉的童年回憶，為了重現當年情懷，產銷班在鳳榮地區農會輔導下舉辦鳳林慢城花生節，在鍾順龍的花生田舉辦免費採收活動。

頂著夏天炙熱豔陽下，大人小孩全身帽子、手套做足防曬，大人把土裡的花生根部挖出來，再讓小朋友接手，甩掉根部的土壤就出現一個一個的花生莢，再把花生莢拔起收集在袋子內，參加小朋友說「第一次拔花生」，雖然很熱瘋狂流汗，但是很好玩！

採完花生除了可以吃花生冰淇淋、喝碗冰冰涼涼的花生湯，花生夾夾樂遊戲也讓大人小孩玩開了，花生夾夾樂第一名的蔡先生65歲，眼皮、耳垂、鼻孔、脖子都被夾上花生殼，數一數共38個，勇奪大會第一名，夫妻倆開心搬走獎品鳳林豆奶一箱！也有小朋友一邊想著要在臉上夾花生殼，一不小心殼掰開了，也就直接吃花生，直說「花生好香、好好吃」；還有小妹妹不怕痛，耳垂被阿公夾好幾個花生殼，有如耳環，十分可愛。

現場也有一分鐘夾花生米大賽，第一名的徐小姐一分鐘夾了52顆花生米，她說，種花生也是她的童年回憶，夾花生從小就會，還分享訣竅「拿筷子的手不能抖」。

承辦花生節的鳳林雜糧落花生產銷班長鍾順龍說，花生種植產業近年來式微，即使已更新生產方式為機器栽種，但拔花生季節仍需大量的人工篩選，在農村缺工之下栽種面積大減，雜糧花生產銷班十個班員只有兩個有種花生，他自己是其中之一，希望透過活動讓前來的遊客體驗早年農村生活的樂趣。

鳳林花生節在花生田旁邊登場的花生趣味夾夾樂，這位媽媽也是完全不怕痛，臉上脖子都夾滿花生殼，「夾的時候不痛，但拔下來的瞬間就知道啦」！（記者花孟璟攝）

「阿公你看！這是我拔的花生！」鳳林花生節採花生，小小孩也玩得開心。（記者花孟璟攝）

鳳林花生節開放民眾下田免費採收花生，小姊妹非常耐熱，跟著阿公帶來田裡拔花生、參加花生趣味比賽。（記者花孟璟攝）

鳳林花生節開放民眾下田免費採收花生，頂著大太陽做足防曬，滿頭汗還是要採花生，土裡面拔出的花生根部結滿豆莢，遊客露出大豐收的開心笑容。（記者花孟璟攝）

鳳林花生節開放民眾下田免費採收花生，體驗種花生的辛勞。（記者花孟璟攝）

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