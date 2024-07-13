大學分科測驗》公民科醫事勞權入題 全教會：反映醫科採計社會成績

題組第28至31題關注幾已消失的「助產士行業」，將醫事勞權入題，全教會認為是與台大醫採計學測社會科成績方向有關。（記者林曉雲翻攝）

2024/07/13 17:05

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗考完了！最後一節考公民科，全國教師會評論教師群分析，今年試題強調對於人文議題的反思、對處境不利群體的關懷；醫事勞權入題反映未來醫科改採社會科之方向，試題難易度與去年相似。

考量醫學系學生也應培養人文基礎精神，台大醫學系決議115學年開始，申請入學、繁星推薦管道，將不再採計學測英文成績，而是改採社會成績；至於分發入學管道參採分科測驗數甲、物理、化學、生物科目雖不變，但檢定標準移除學測英文，保留學測國文頂標，台大醫採計學測社會成績，引發極大關注。

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召集人、台北市內湖高中老師陳昺泰說明今年試題特色，其中第28至31題以助產士議題為核心，分別涉及失業類型、國會職權、勞動中的性別平等以及公民倡議等重點。

題組第28至31題關注幾已消失的「助產士行業」，題幹指某國過去助產與育後照顧皆由助產士負責，醫師只在難產時才介入協助，但後來人們認為新生兒應由醫師在醫院接生，才是進步的醫療，政府因而以行政命令，規定助產士須在醫師監督下才能從事助產工作，推動全民健保後，傳統助產工作並未納入健保給付，使助產士與相關教育幾近消失，但近年因婦產科人力吃緊，有倡議團體主張由國會立法，讓助產士獨立作業，或規定醫院聘用助產士，這些倡議讓大學重新推動助產教育，政府也試辦「助產士重返醫院」計畫，助產士專業性再次受肯定，主管機關準備將此計畫法制化，要考生思索後答題。

陳昺泰指出，今年諸多題目，也聚焦於處境不利群體在社會立法與政策施行後所受影響，例如身心障礙者、性別平等、移工與勞動權利，與醫療專業科系所在乎的人文關懷相呼應。

此外，陳昺泰舉例第38至39題，以傳統文化活動為例，將經濟學誘因與社會安全制度的概念入題，不同於傳統與多元文化連結的命題思維；而第42至43題培養學生國際觀，以中美關係的互動來測驗學生對國際關係的理解。

陳昺泰也表示，今年整體答題關鍵不強調知識記憶，而需要長期培養的思辨能力，另已連續數年未出現少事法及中國大陸政府體制相關之試題。

全教會公民教師群認為，今年分科測驗考題強調對於人文議題的反思。（全教會提供）

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