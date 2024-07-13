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北市敬老、愛心卡搭台鐵 北北基桃宜起訖最高補助150點

持台北敬老卡或愛心卡搭台鐵，7月15日起擴大扣點補助額度及使用範圍，起訖站任一站在雙北、基隆、桃園、宜蘭境內即可扣點搭乘。（資料照）

持台北敬老卡或愛心卡搭台鐵，7月15日起擴大扣點補助額度及使用範圍，起訖站任一站在雙北、基隆、桃園、宜蘭境內即可扣點搭乘。（資料照）

2024/07/13 17:24

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市敬老卡及愛心卡每月有480點可使用，1點相當於1元，社會局7月15日起大幅擴大搭乘台鐵扣點補助額度及使用範圍，每趟最高扣150點，只要起訖站任一站在雙北、基隆、桃園、宜蘭境內即可扣點搭乘。社會局也將試辦敬老卡及愛心卡擴大於北北基桃宜國道客運使用，最快今年第4季開放。

北市敬老卡及愛心卡現行使用範圍涵蓋公車、計程車、捷運、YouBike、台鐵、貓纜等11種運具，各公立運動中心及游泳池也可以扣點使用。其中搭乘台鐵起訖站須為台北市境內，且每趟最高只補助30點，不只限制多，補助點數太低也遭批評。

社會局考量北市長者每月搭乘台鐵人次超過9萬7千多人，為鼓勵長者多外出活動，同時有效運用敬老卡點數，自7月15日起擴大補助範圍，凡起訖站其中一站在台北市、新北市、基隆市、桃園市或宜蘭縣境內即可扣點搭乘，每趟最高補助額度也增加為150點。

社會局提醒，持敬老卡或愛心卡搭乘台鐵，進出站時要將票卡輕觸「專用通道」感應區，確認感應發出「叮咚」聲時再通行。此外，持票卡可搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號，但不能搭乘觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及不發售無座票列車。

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