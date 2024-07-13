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大學分科測驗》公民社會科總統內閣制、美中關係入題 考生喊難可「阻斷跨組」

分科公民社會，總統內閣制、美中關係入題，考生喊難「阻斷跨組考生」。（記者蘇孟娟攝）

分科公民社會，總統內閣制、美中關係入題，考生喊難「阻斷跨組考生」。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/13 16:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕分科測驗公民與社會科總統制及內閣制及美中關係均入題，台中考生一片哀嚎聲，考生反映今年公民與社會考題難度高，除選修範圍比重高，很多題目選項讓考生陷入「模稜兩可」選不出答案，多數更無法從題目中看到推論答案依據，有不知從何下筆的困境，「今年應能阻斷跨組考生」。

台中一中紀姓考生認為今年公民在選修範圍出題比重高，約佔有4成之多，且公民難度相較歷史與地理，難度明顯提昇，多無從自題目中找答案，甚至要能寫出法律依據，考驗對相關單元的理解度與熟悉度，「有利社會組考生」。

台中一中鄭姓及莊姓考生指出，今年很多題目的選項讓人陷入「模稜兩可」的困境，感覺選不出有把握的答案；台中一中蘇姓考生也說，題目敘述複雜，多無法從題幹中推論答案，讀題到後面感覺很浮燥，其中非選題考美中關係，要了解經濟體概念還要對國際情勢略有了解才好作答。

另外，非選經濟成長率與市場利率題組，更限答題字數各6字與10字，要抓到關鍵重點作答，均讓考生燒腦喊「心驚」。考生說，今年公民應「擋掉不少跨組考生」。

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