王功漁火節白天來祈福嘉年華、烤蚵 晚上有音樂會、煙火、無人機展演

民眾在烈日下大排長龍爭拿美食。（記者顏宏駿攝）

2024/07/13 16:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中部地區暑假年度盛事「2024王功漁火節」今天登場，縣府連續兩天在福海宮、王功漁港、王功老街舉辦系列活動，主辦單位為了讓大家吃得開心、玩得痛快，白天不僅有祈福嘉年華、烤蚵美食體驗，晚上更有海洋音樂會和絢麗煙火秀和無人機展演。

今天活動在福海宮展開，「祈福嘉年華」為連續兩天的系列活動正式揭開序幕，福海宮現場有舞台表演、擲筊PK賽、鑽轎底、兒童舞台劇團表演、趣味闖關、親子手作DIY體驗、氣墊水樂園、產業文化市集和彰化優質又新鮮農特產展售，更準備蚵仔粥及雞翅、雞腿、茶葉蛋及蛋塔各一千份讓大家免費品嚐，晚上在王功漁港有盛大的海洋音樂會活動。

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中午展開的「千人夯蚵萬里傳香」是活動的重頭戲，現場共50組烤蚵架在王功老街一字排開，每小時翻桌一次，現場溫度達攝氏36度，酷暑加上地面烤爐，大家汗如雨下，全身溼透，民眾興致不減，為了這盤鮮烤的珍珠蚵，王功老街多間枝仔冰店成為這場烤蚵大會的「消暑良方」，人潮一波波湧入，為地方帶來商機。

縣長王惠美表示，北貢寮、中王功、南墾丁，今年適逢王功漁火節20週年，縣府打造三大亮點，第一亮點是，營造小孩的樂園，因此有水陸氣墊樂園，還有許多小朋友喜愛的節目，第二亮點是，滿足大家的口腹之慾，現場有烤蚵、枝仔冰、蚵仔粥、蛋塔和雞肉等美食，第三個亮點，滿足民眾的「眼福」和「耳福」，王功漁港有「超夏趴海洋音樂會」，晚會更有長達7分鐘的「煙火、燈光及無人機」三合一表演秀，保證連續兩天嗨翻全場。

王功漁火節今天熱鬧登場。（記者顏宏駿攝）

民眾在烈日下大排長龍爭拿美食。（記者顏宏駿攝）

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