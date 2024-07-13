大學分科測驗》地理科敘述冗長 補教：誘答選項多

地理補教老師李威立表示，今年文字敘述冗長，誘答選項多，五標估頂標與去年相同，其餘微降。（記者林曉雲攝）

2024/07/13 14:51

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗地理科，補教老師李威立表示，今年比去年難度略高，中後段考生分數可能會往下掉，題目的文字敘述冗長，誘答選項較多，前2年考題大概是看完題目就可選答，今年則是選項看起來都對，但要真的看懂題目才能拿分，畫圖題還好，手寫題難度也沒有那麼高，高分群考生應都可拿分，五標估和去年相近，頂標估與去年相同，其餘微降。

補教估五標：估頂標53級分、前標48級分、均標41級分、後標34級分、底標29級分。

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李威立舉例說明，第4題人口負利在選修有學過，考生理解定義應可拿分；第8題人口轉型計畫，答題時要搭配題幹的年代2007年才能取分，第17題考比較冷門的美國城市匹茲堡，城市西邊往東邊看，考生是否了解數學象限角度和地理不同，地理象限零度是正北，從270度往90度看，了解經緯度相對空間應可答題。

此外，李威立表示，第27題要考生從題幹敘述，去找出符合的文化現象，題幹給的是紐西蘭Aorere河是源自毛利語的河川名稱，該河出海口則位於源自英語的Golden灣，因此河川附近常可見到「兩個不同文化圈」的混合文化現象，關鍵在於要考生去選答「兩個不同文化圈」的混合文化現象，與哪個混合文化的案例最接近？答案應是（C）台灣阿美族以母語書寫聖經。

另，李威立也分析第37題符合台灣長照狀況，考生寫出所選答案，也必須說明理由，屬於開放性的考法，過往也曾考過。

分科測驗地理科的五標預估，頂標估與去年相同，其餘微降一級分。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

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