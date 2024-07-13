大學分科測驗》地理科繪圖題占比提升 高中師：難題增加須仔細判讀

台北市高中地理科教師群分析今年分科測驗考題趨勢。（記者楊綿傑攝）

2024/07/13 14:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗次日次節考地理科，高中教師認為傳統題型及基礎知識多，取材自關懷鄉土、時事生活、環境、新科技等多元面向，雖然難題分數及繪圖題分數占比都增加，但整體來說難度持平，只要上課專心、考試耐心判讀，不難作答。

闈場老師表示，試題取材面向多元，有關懷鄉土的實證研究如第1題澎湖36嶋的特色；也有時事入題，如第20題歐盟今年底後全面採用USB Type-C充電插槽等；生活素材題則如第13題棒球全壘打與氣溫關聯數據分析、長照據點等。

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此外，還包括多元環境議題如第10題碳排大國排放量變化、第11題以空拍機進行海龜調查；還納入新科技與網路素養題，如第22題網路Cookie對資安影響等；並有SDGs實踐的題目，如第5題電子廢棄物焚燒、第25至26題英國風電開發與居民參與等。

闈場老師認為，整卷試題中偏難的試題較多，評量內容以基礎知識為多，若不熟悉答題難度將會提高。如混合題組第38至40題，以1921年台灣地形圖為素材，第38題藉頂崙仔地名分辨沙丘地形需要紮實基礎知識；第39題則依據題幹中自然環境特徵，畫出河流流向；第40題則要綜合分析聚落和河流的關聯。

麗山高中教師廖偉國指出，今年傳統題型特別多，如多次考出以廟宇對聯問當地自然環境特色的第1題、第17題的位置與方位判釋、第29題等高線圖判讀；還有如第25題判讀風花圖、第36題繪製面量圖、第39題繪製河流流向、第42題氣候圖繪製等地理技能應用題。

針對較難題目，中山女高教師林姿吟分析，如第28題考貝類受污染，但題目線索不多；第38題考沙丘，但圖中沒有比例尺，整體不易判斷地形特色。

南湖高中教師林靜怡也提到，如第41題為傳統地理考題，但地理課不太會詳細介紹每個國家，考生答題可能不太容易；第43題考農作物種植可能的高度條件及可能的降水條件，但題幹資訊引導少，考生難拿到完整分數。

整體而言，廖偉國認為，今年難題的分數占26分，雖較往年增加，但只要觀念清楚、仔細判讀，並沒有特別困難，因此考題難易度與去年大致相同。不過值得注意的是，過去繪圖題大概占4至6分，今年占11分，較前幾年都高。

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