大學分科測驗》地理考河流流向 難倒台北考生

分科測驗第二天，第二節考地理，考生多提到畫出河流流向一題。（記者甘孟霖攝）

2024/07/13 13:43

〔記者甘孟霖／台北報導〕大學分科測驗今（13）日第2節考地理，台北考區考生對考題難易看法兩極，有人直呼簡單，也有人表示寫得不太順，許多考生都提到當中考河流流向的題目，認為是試卷中的難題。

南港高工胡姓考生表示，覺得地理寫起來比模擬考要不順很多，印象最深刻的是一題手寫題，給3張地形演變圖問地形流向，這題比較困難，花了不少時間。

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大理高中阮姓、陳姓考生則認為這次難度比去年要簡單一些，比較印象深刻的是時事題，考英國的風力發電站，以及鳥類生態園區、海底汙染等議題，他們也提到河流流向一題想比較久。

育成高中林同學提到，地理有一題給出溫度表格，要考生點出折線圖，他認為這是送分題。

陽明高中王姓考生指出，考各地氣候搭配農作物的考題比較困難，不過也有簡單的題目，比如考台灣週邊的洋流流向。

重考的彭姓考生說，地理寫起來比歷史還要難，題目比較刁鑽、部直覺，都要想比較久，尤其河流流向一題，要求考生畫流向箭頭，但他不知道要畫哪裡。

華江高中曾姓考生說，認為地理考題偏簡單，主要考閱讀，需要背誦的部分匯出在混合題型當中，而有一題時事題考紅海被攻擊導致蘇伊士運河停擺的具體影響，是他印象最深刻的。

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