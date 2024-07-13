大學分科測驗》地理科取材生活化 全中教：圖題解析度高對考生友善

全中教地理科教師群認為，今年取材生活化，圖題解晰度高對考生友善。（全中教提供）

2024/07/13 13:41

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗地理科，全國高級中等學校教育產業工會教師群認為，今年題目取材生活化，文字精煉，難易適中，具鑑別度，題目所附照片解析度提高，對考生友善，混合題考歸納統整能力是得高分的關鍵，估頂前標將較去年提高。

召集人、新北市板橋高中老師張淑惠表示，今年考題從生活情境入題，融入SDGs與長照，強調地理技能、地理系統和地理視野應用；試題包括圖表照片等應用等，作圖回歸氣候圖、面量圖的基本製圖，整份試題難易度中等，混合題是取得高分關鍵。

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張淑惠進一步說明考題特色包括難易適中，具鑑別度，對掌握基本概念的學生有利；其中第35至37題台灣長照議題佔比10分，屬於人口基本概念、中地等級和面量圖的作圖的基本功，最後加上探究所需要的理由說明，學生需要能在地理基本概念和探究與實作理解、分析能力具備。

此外，第38至40題地理技能的應用結合自然與人文特性，河川的地名、地勢的關係，在生活中可以加以應用，也瞭解哪些地圖可以應用與分析。

張淑惠表示，今年試題的地圖、照片、表、風花圖、影像圖、等高線圖等清晰，對考生友善；但作圖題多，考生應注意地圖要素，包含方位、圖例、比例尺，正確繪圖才能得分。

試題評論教師團隊包括召集人張淑惠、新北市板橋高中老師李柏翰、新北市明德高中老師楊嵐雅、台北市中正高中老師李其鴻、台師大附中老師何榆。

地理科第38至40題考地理技能的應用結合自然與人文特性，圖片清楚。（記者林曉雲翻攝）

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