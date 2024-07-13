彰縣鹿港區11天撞死4人 議員賴清美轟警：只會拜廟無作為

彰化縣警局從7月1日至11日數據顯示，鹿港區11天撞死4人，縣議員賴清美轟警局只會要求員警開單，交通整頓無作為。 （記者湯世名攝）

2024/07/13 13:25

〔記者湯世名／彰化報導〕交通部昨公布6月29日至7月5日道路交通死亡數據，全台有27人死亡，其中彰化縣撞死3人高居全台第4名，不過根據彰化縣警局從7月1日至11日數據卻顯示，短短11天鹿港區就撞死4人，縣議員藍駿宇、賴清美都質疑「警方執法面有問題」，賴清美更砲轟縣警局只會要求員警開單，高層也只會拜廟，交通整頓無作為，全縣危險路口有必要全面檢視改善。

交通部政務次長陳彥伯昨天主持首場24小時死亡及工程改善說明。6月29日至7月5日數據初估，全台死亡27人，其中1人是行人；死亡最多縣市前4名是台南市5人、桃園市4人、彰化縣3人及屏東縣3人，行人方面則是桃園市。

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不過根據彰化縣警局從7月1日起至11日的資料顯示，鹿港區在11天內就發生4起死亡車禍；鹿港鎮2起、秀水與福興各1起。縣議員藍駿宇指出，鹿港鎮2人死亡是閃燈路口事故釀禍；福興鄉騎士自摔死亡；秀水鄉則是男性遭輾斃。

藍駿宇說，儘管今年1至5月彰化縣事故件數有下降，但未禮讓行人與高齡者的事故卻增加，鹿港區短短11天就發生4死車禍，實在太離譜，警方是否執法面有疏失？交通死亡人數頻率太高，縣府交通處、縣警局除了應加強分析肇事熱點及落實道安會報決議事項的改善，還應加強宣導正確用路觀念，以防憾事再發生。

縣議員賴清美則砲轟縣警局在交通整治方面「毫無作為」，和美地區危險的路口很多，卻不見有改善跡象，警政高層拜廟求治安平穩、交通平順無可厚非，但11天撞死4人太離譜；她要求交通處與交通隊都應全面檢視全縣所有危險路口，檢討改善有問題的交通號誌、標線等，不應再發生11天撞死4人的離譜數據。

鹿港警分局長林英煌表示，這4起死亡車禍發生後相關單位都有到場會勘進行改善，例如把閃燈改為全時段運作，轄區基層也立即展開稽查執法；他們也有針對標誌、標線與相關單位研議改善，並積極宣導，維護民眾交通安全。

鹿港區7月1日至11日撞死4人，鹿港分局強調針對號誌、標線、執法與宣導積極改善。 （翻攝鹿港分局臉書官網）

鹿港地區7月1日至11日短短11天撞死4人，縣議員賴清美砲轟縣府與縣警局交通整頓無作為。 （資料照，與新聞事件無關）

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