走累了就去按摩！4條輕旅行路線漫步台北

「2024神之摩手－台北輕旅行按摩交給我」系列活動開跑，邀請遊客到優質視障按摩店家紓壓。（圖由台北市勞動局提供）

2024/07/13 12:12

〔記者林承鴻／台北報導〕視障按摩隨到隨按，能紓壓解勞，台北市勞動力重建運用處規劃4條台北輕旅行主題路線，有北投暖心、北門饕客、萬華心靈及忠孝文青，結合市區特色景點、視障按摩據點與庇護工場餐廳、商店，邀請民眾漫步台北，走累了就去按摩放鬆一下，消費滿額還能獲得現金抵用券。

「2024神之摩手－台北輕旅行按摩交給我」首波活動自即日起至8月18日止，推出北投暖心fun鬆之旅、北門饕客fun縱之旅、萬華心靈探訪之旅與忠孝文青漫遊之旅等4條主題輕旅行路線，活動期間在各路線上的7家視障按摩合作據點消費集章3次，就可以抽獎，有機會獲得島內散步按摩輕旅行體驗、抬腿枕或便利商店商品卡。

請繼續往下閱讀...

台北市勞動局局長高寶華表示，勞動局重視身障朋友就業權益，今年推出新型態的視障按摩行銷，希望導引遊客認識優質的視障按摩店家，放鬆身心同時支持視障按摩業者與庇護工場。勞動力重建運用處製作中、英雙語地圖摺頁，讓國內、外民眾都能按圖索驥體驗紓壓X輕旅行。

另外，7月15日至8月18日還有消費滿額贈活動，民眾另外在參與活動的37家合作視障按摩據點消費滿300元，就能獲得125元現金抵用券1張，9月15日前都能在53個合作店家消費抵用，回饋總額超過70萬元，抵用券數量有限送完為止。

更多活動詳細資訊可至「2024神之摩手活動網站」查詢。

台北市勞動力重建運用處規劃4條台北輕旅行主題路線，有北投暖心、北門饕客、萬華心靈及忠孝文青，結合市區特色景點、視障按摩據點與庇護工場餐廳、商店。（圖由台北市勞動局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法