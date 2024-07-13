基隆麥金路長庚醫院前限時左轉 10天開600多張罰單民眾炸鍋

基隆麥金路長庚醫院前往果菜市場部分時段禁止左轉，7月1日科技執法後開出600多張罰單，民眾炸鍋。（記者盧賢秀攝）

2024/07/13 10:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕從基隆麥金路長庚醫院前往果菜綜合批發市場，長庚醫院前左轉有限定時段，但市議員鄭文婷表示，7月1日起實施執行科技執法，不到10天的時間就開出600多張罰單，果菜市場的攤商一夕之間收到數百張罰單，還有單一攤商就收到10多張罰單，紛紛炸鍋。鄭文婷與交通處相關單位勘查研議，將先暫停取締該路口左轉，罰單暫緩繳。

鄭文婷表示，接到果菜市場的陳情，經與交通處、市警局交通隊人員到現場勘查，發現該路口號誌有全時段都禁止迴轉號誌，也有部分時段禁止左轉號誌，民眾搞不懂。

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鄭文婷指出，以前往果菜市場都從長庚醫院迴轉，現往果菜市場可以左轉，但限定尖峰時段禁止左轉；執法的交通隊則認為從長庚醫院前路口往麥金路（向高速公路方向）或是往果菜市場都是屬於迴轉，不到10天開單600多張。

2個交通單位認定不一樣，交通隊同意依照交通處規劃的執行，交通處同意發文給交通隊，解釋2種號誌的意向，麥金路往果菜市場可以左轉，尖峰時段禁止右轉，鄭文婷要求修正號誌標誌，讓用路人更清楚分辨行車方向。

交通隊在完成號誌改善前，先暫停止該路口左轉果菜市場的取締，以免衍生爭議；但收到罰單的民眾，先不要去繳罰款。

基隆麥金路長庚醫院前往果菜市場部分時段禁止左轉，7月1日科技執法後開出600多張罰單，民眾炸鍋。（記者盧賢秀攝）

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