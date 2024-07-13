為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

福壽山農場小編深夜下山 驚見紅衣長髮女子獨行中橫

梨山至埔里，由中橫公路銜接合歡山公路，沿途山林風光優美。（記者張軒哲攝）

梨山至埔里，由中橫公路銜接合歡山公路，沿途山林風光優美。（記者張軒哲攝）

2024/07/13 09:30

〔記者張軒哲／台中報導〕福壽山農場臉書沈姓小編一向搶搭時事梗，逗得粉絲笑開懷，他今日在臉書分享深夜開車行經中橫奇聞軼事，他有次深夜行駛在梨山往大禹嶺路上，發現一名穿著紅色外套長髮女子、身著黑褲、粉紅色雨鞋，靠著山壁背對走同一個方向的路肩，他驚覺遇見「紅衣小女孩」，隨後一輛警車迎面駛來，詢問有無見到逃逸外勞走在路上。令他哭笑不得，也成為飯後趣談。

沈姓小編是農場資深員工，他的住家在南投縣埔里鎮，平日住在農場宿舍，每週放假時，獨自駕車往返梨山與埔里。由中橫行經大禹嶺、合歡山與清境至埔里，是他熟悉的道路。他也經常利用清晨或深夜駕車往返，他今日分享有一次6月初夏的季節，隔天要休假，原本預計5點下班趁天還亮著就下山，但這天傍晚大霧壟罩山頭，他等待晚上9點天空放晴才開車上路，當夜從梨山往大禹嶺進入到南投縣最北邊的「榮興村」。

小編指出，沿途沒遇到其他車輛，經過木蘭橋時，見到暗處有一個穿著紅色外套長髮女子走在路上，他以為遇到傳說中的紅衣小女孩。他確定紅衣女孩是有手、有腳、有頭的「人」時，不自禁的放慢了車速，但紅衣女孩見到車子靠近，突然轉身跳下水溝，然後又掉頭往木蘭橋的方向奔去。隨後前面一輛警車緩緩駛來，原來是榮興派出所的警車在尋找逃逸女外勞。

小編說，當晚見到警車簡直遇到救星，但農場粉絲留言指出「會飛簷走壁的紅衣女俠」、「敲碗下一集」、「還好遇到的是人」。

福壽山農場小編在臉書分享奇聞軼事。（記者張軒哲翻攝）

福壽山農場小編在臉書分享奇聞軼事。（記者張軒哲翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
震後訂房率銳減 福壽山、清境及武陵農場推暑假優惠
2024/06/07 12:18

震後訂房率銳減 福壽山、清境及武陵農場推暑假優惠
穿裸背洋裝散步繡球花林...... AI圖笑翻網友
2024/06/29 09:42

穿裸背洋裝散步繡球花林...... AI圖笑翻網友

逾2兆股利入袋 迎資金熱錢置產商辦成新贏家
真人真事！只要福壽山農場小編在 就不會下雪
2023/12/10 11:28

真人真事！只要福壽山農場小編在 就不會下雪
震後迎連假 山區飯店優惠攬客／遊客潮移轉至小琉球、墾丁 觀光署積極推動山區旅遊復振
2024/05/29 05:30

震後迎連假 山區飯店優惠攬客／遊客潮移轉至小琉球、墾丁 觀光署積極推動山區旅遊復振

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播