福壽山農場小編深夜下山 驚見紅衣長髮女子獨行中橫

梨山至埔里，由中橫公路銜接合歡山公路，沿途山林風光優美。（記者張軒哲攝）

2024/07/13 09:30

〔記者張軒哲／台中報導〕福壽山農場臉書沈姓小編一向搶搭時事梗，逗得粉絲笑開懷，他今日在臉書分享深夜開車行經中橫奇聞軼事，他有次深夜行駛在梨山往大禹嶺路上，發現一名穿著紅色外套長髮女子、身著黑褲、粉紅色雨鞋，靠著山壁背對走同一個方向的路肩，他驚覺遇見「紅衣小女孩」，隨後一輛警車迎面駛來，詢問有無見到逃逸外勞走在路上。令他哭笑不得，也成為飯後趣談。

沈姓小編是農場資深員工，他的住家在南投縣埔里鎮，平日住在農場宿舍，每週放假時，獨自駕車往返梨山與埔里。由中橫行經大禹嶺、合歡山與清境至埔里，是他熟悉的道路。他也經常利用清晨或深夜駕車往返，他今日分享有一次6月初夏的季節，隔天要休假，原本預計5點下班趁天還亮著就下山，但這天傍晚大霧壟罩山頭，他等待晚上9點天空放晴才開車上路，當夜從梨山往大禹嶺進入到南投縣最北邊的「榮興村」。

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小編指出，沿途沒遇到其他車輛，經過木蘭橋時，見到暗處有一個穿著紅色外套長髮女子走在路上，他以為遇到傳說中的紅衣小女孩。他確定紅衣女孩是有手、有腳、有頭的「人」時，不自禁的放慢了車速，但紅衣女孩見到車子靠近，突然轉身跳下水溝，然後又掉頭往木蘭橋的方向奔去。隨後前面一輛警車緩緩駛來，原來是榮興派出所的警車在尋找逃逸女外勞。

小編說，當晚見到警車簡直遇到救星，但農場粉絲留言指出「會飛簷走壁的紅衣女俠」、「敲碗下一集」、「還好遇到的是人」。

福壽山農場小編在臉書分享奇聞軼事。（記者張軒哲翻攝）

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