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國教院近年經費增目標值卻逐年遞減 藍籲教育部負起監督之責

藍營質疑國教院成果不彰，要求教育部負起監督之責。（資料照）

藍營質疑國教院成果不彰，要求教育部負起監督之責。（資料照）

2024/07/13 09:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日表示，近年我國教育面臨新課綱、學用落差、大學退場、人才培育等挑戰，卻未見教育部及其所屬智庫提出有效改革措施，該智庫教文體育組召集人陳學聖質疑，隸屬教育部並自詡為「國家級教育智庫」的「國家教育研究院」，近年研究經費增加近5倍，但其所設定的目標值卻反而逐年遞減，甚至技術報告案的目標值只剩6年前的3.8％，教育部應負監督不周之責。

陳學聖表示，國教院成立至今已13年，近年來年度預算都超過5億元，113年度更增加至5.99億元，其中「教育制度及政策議題之研究經費」的金額逐年增加，從108年度的691萬元，增加到113年的3242.2萬元，6年來增加4.69倍，增幅達2551.2萬元，但從國教院的年度施政計畫與立法院預算中心評估報告可發現，國教院自身設定的年度目標值並未隨研究預算的大幅提升而增加，反而是逐年遞減。

陳學聖進一步指出，在「執行研究計畫」方面，從110年的139案降至113年的76案；在「編撰教育訊息分析」方面，從108年的40案降至113年的20案；在「各類工作計畫之技術報告」方面，從108年的79案降至113年的3案，目標值只剩原本的3.8%，如此大幅落差，令人不解。

陳學聖表示，國教院設有6大研究中心，在官網上可見國教院自詡為「國家級教育智庫」的「權威」定位，預算書中也可見國教院將「進行整體性與系統性之教育研究，發揮國家教育智庫功能」列為首要年度施政目標，但為何國教院在每年增加預算編列的同時，卻持續下修研究產出的目標值？對於我國長期面臨的教育問題也未見該院提出有效對策。

他呼籲教育部應負起監督之責，要求國教院確實執行「國家教育研究院組織法」規範的「教育制度、教育政策及教育問題之研究」掌理事項，並提升研究經費運用效能，針對我國教育問題提出有效解決對策，以落實該法賦予國教院「促進國家教育之永續發展」的定位與功能。

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