國旅不振！高美濕地文青網美住宿區 暑假訂房不如預期

高美遊客中心露營區是網美打卡景點。（記者張軒哲攝）

2024/07/12 18:51

〔記者張軒哲／台中報導〕今年暑假出國人數較疫情期間大增，而台中高美濕地兩處文青網美住宿區訂房卻不如預期，高美遊客中心露營區暑假住宿率約6至7成，較往年減少。今年甫開幕的高美燈塔園區旅宿暑假約7成，為提升住宿率，園方規劃生態導覽活動攬客，盼能吸引遊客到訪。

今年暑假剛開始，桃園機場出境人數大增，也影響國旅人數，國內不少景點飯店暑假訂房人數不如預期。高美濕地遊客中心露營區共規劃27頂帳篷，前年營運後，成為網美拍照新熱點，吸引遊客前來體驗「在高美濕地醒來」，台中市府建設局當時統計，每月平均入住率約八成，但今年暑假訂房率減少，業者研判受到國旅人數下滑大環境影響。

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高美燈塔旅宿園區首開全國燈塔之先，四月開幕試營運，住宿空間規劃有1間4人親子房、1間雙人套房及5間青旅雅房，房間數不多，但暑假並沒有客滿。業者指出，暑假期間差不多七成訂房率，因為還沒有全力宣傳，正籌備規劃活動。

台中市議長張清照表示，高美濕地即便周邊的旅客服務中心、露營區與高美燈塔園區陸續營運，近年旅客數仍減少。這不只是出國潮與國旅人數降低，相關單位應針對高美濕地的周邊設備、遊程安排與宣傳包裝，全面檢討。

市議員楊典忠表示，高美濕地擁有絕美景色與自然生態，市府應該提供觀光遊客到訪吃喝玩樂的規劃。

高美燈塔旅宿園區，房間舒適乾淨。（記者張軒哲攝）

高美濕地是台中知名景點。（記者張軒哲攝）

高美燈塔旅宿園區開放參觀。（記者張軒哲攝）

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