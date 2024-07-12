上週交通事故奪27命！台南、桃園、彰化、屏東上榜

交通部政務次長陳彥伯說明，6月29日至7月5日24小時交通死亡事故，全台有27人死亡，其中1人為行人。 （記者蔡昀容攝）

2024/07/12 18:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕為改善道路安全，交通部今（12日）召開首場「每週交通事故24小時死亡及工程改善通報」。政務次長陳彥伯說明，6月29日至7月5日數據顯示，全台有27人死亡，其中1人為行人，事故地點在桃園市；若從今年元旦起算，整體死亡比去年同期降幅13.6％，行人降幅降幅7％。

交通部規劃，每月初由部長李孟諺召開道安記者會，公布「道路交通事故30日死亡」等數據與道路改善進度；次長則以每週一次頻率，公布「道路交通事故24小時死亡」等數據與道路改善進度。前者定義為事故發生30日以內死亡，後者則是24小時以內死亡。

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陳彥伯今主持首場24小時死亡及工程改善說明。6月29日至7月5日數據初估，全台死亡27人，其中1人是行人；死亡最多縣市前四名是台南市5人、桃園市4人、彰化縣3人及屏東縣3人，行人方面則是桃園市。

若從1月1日起算至7月5日的24小時死亡人數，全台死亡831人，比去年同期減少131人，降幅13.6％；行人為106人，比去年同期減少8人，降幅7％。

陳彥伯說明，有些數據可能趕不上作業流程，會在隔週補充說明；24小時死亡數，每週約在20多人，目前看來趨勢稍有下降，但確切還是要以30日死亡數據分析，結果會較穩定。

陳彥伯表示說，30日仍是我國和國際道路安全比較的基礎，但受限於統計作業時間，距離部長對外公布有兩個月的時間差，為讓道安問題能即時改善，交通部決定每週公布24小時死亡數據。

至於民眾通報的改善路口，7月1日至10日，新增71件成案案件，已完成51件；若從1月1日起算，累計357件，已完成195件。路政及道安司司長黃運貴說，案件類型多是斷面改善和交通工程改善。

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