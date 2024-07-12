為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

上週交通事故奪27命！台南、桃園、彰化、屏東上榜

交通部政務次長陳彥伯說明，6月29日至7月5日24小時交通死亡事故，全台有27人死亡，其中1人為行人。 （記者蔡昀容攝）

交通部政務次長陳彥伯說明，6月29日至7月5日24小時交通死亡事故，全台有27人死亡，其中1人為行人。 （記者蔡昀容攝）

2024/07/12 18:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕為改善道路安全，交通部今（12日）召開首場「每週交通事故24小時死亡及工程改善通報」。政務次長陳彥伯說明，6月29日至7月5日數據顯示，全台有27人死亡，其中1人為行人，事故地點在桃園市；若從今年元旦起算，整體死亡比去年同期降幅13.6％，行人降幅降幅7％。

交通部規劃，每月初由部長李孟諺召開道安記者會，公布「道路交通事故30日死亡」等數據與道路改善進度；次長則以每週一次頻率，公布「道路交通事故24小時死亡」等數據與道路改善進度。前者定義為事故發生30日以內死亡，後者則是24小時以內死亡。

陳彥伯今主持首場24小時死亡及工程改善說明。6月29日至7月5日數據初估，全台死亡27人，其中1人是行人；死亡最多縣市前四名是台南市5人、桃園市4人、彰化縣3人及屏東縣3人，行人方面則是桃園市。

若從1月1日起算至7月5日的24小時死亡人數，全台死亡831人，比去年同期減少131人，降幅13.6％；行人為106人，比去年同期減少8人，降幅7％。

陳彥伯說明，有些數據可能趕不上作業流程，會在隔週補充說明；24小時死亡數，每週約在20多人，目前看來趨勢稍有下降，但確切還是要以30日死亡數據分析，結果會較穩定。

陳彥伯表示說，30日仍是我國和國際道路安全比較的基礎，但受限於統計作業時間，距離部長對外公布有兩個月的時間差，為讓道安問題能即時改善，交通部決定每週公布24小時死亡數據。

至於民眾通報的改善路口，7月1日至10日，新增71件成案案件，已完成51件；若從1月1日起算，累計357件，已完成195件。路政及道安司司長黃運貴說，案件類型多是斷面改善和交通工程改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
未停讓行人 加重罰鍰收效 8月車禍死亡數 66個月新低
2023/10/28 05:30

未停讓行人 加重罰鍰收效 8月車禍死亡數 66個月新低
騎士車禍「卡死」違停車底盤 女車主淚崩：我停白線
2023/12/22 06:35

騎士車禍「卡死」違停車底盤 女車主淚崩：我停白線

逾2兆股利入袋 迎資金熱錢置產商辦成新贏家
南韓觀光巴士車禍7台籍旅客受傷 業者︰已歸團繼續行程
2024/07/04 13:46

南韓觀光巴士車禍7台籍旅客受傷 業者︰已歸團繼續行程

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播