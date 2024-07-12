大學分科測驗》高雄考生認數學甲鑑別度高 西洋棋考排列組合生活化

大學分科測驗下午首節考數學甲，考生多認為手寫題偏難。（記者許麗娟攝）

2024/07/12 16:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學分科測驗今（12）日第3節進行數學甲測驗，有些高雄考生認為題目偏難，尤其手寫題的難度高，選擇題相對好答。

高雄中學考生陳敬凱表示，數學甲題目偏難，鑑別度高，印象最深刻的題目是單選題有用西洋棋來考排列組合，考題滿生活化的。

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高雄中學考生蕭同學、顏同學認為，這次考試比學測難，尤其多選題，題目蠻有變化的，微積分多是基本題，有一題考三角函數，需要拆解一些步驟，用微分去判斷它是遞增還是遞減，要先畫出那個函數的大概圖形，然後再去看交點和開口方向，蠻不容易的。不過他們反倒認為手寫題不會特意刁難，也沒有陷阱題，但觀念要很好、基本功要很紮實才能拿高分。

小港高中考生吳同學說，整體難易度適中，計算部分沒有考太難，比例跟往年差不多，手寫的單選題只有一題，都是有看過的題型，不會太刁鑽；微積分、排列組合、幾何都各考一題。

岡山高中社會組黃俊嶧表示，選擇題好寫，如三角涵數部分很好應答，手寫題後面不好寫，整體的計算量普通。對社會組的他而言難度最高5顆星的話，應該有4顆星。

樹人醫專3年級陳佳貞說，數學甲的題目都很基礎，還可以應付，沒有超過課本太多，作答的時間很充裕。

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