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大學分科測驗》化學科考題有3缺 全中教：考出高中管制藥品

大學分科測驗化學科，全中教評論教師群認為，今年考題有三缺：缺少時事題、缺少與生活相關、缺少跨科試題，並直指第25題（NH4）2Cr2O7為高中管制藥品，不建議作為考題。（全中教提供）

大學分科測驗化學科，全中教評論教師群認為，今年考題有三缺：缺少時事題、缺少與生活相關、缺少跨科試題，並直指第25題（NH4）2Cr2O7為高中管制藥品，不建議作為考題。（全中教提供）

2024/07/12 15:33

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗第2節考化學科，全國高級中等學校教育產業工會評論教師群認為，今年考題有三缺：缺少時事題、缺少與生活相關、缺少跨科試題，並直指第25題（NH4）2Cr2O7為高中管制藥品，未曾學過該反應的考生在試題中很難獲得足夠的解題資訊，不建議作為考題。

台師大附中老師張荊壢表示，相較於前兩年試題，今年總題數較少，其中圖表題與計算題型數量也較少，試題樣貌回歸傳統知識層面，欠缺整合高層次能力的數據圖表分析試題，但實驗相關試題變多，重視化學儀器的操作，例如第3、4、5、23、24題。第16題為探究實驗題型，對實驗教學有正面引導。

此外，張荊壢分析，今年主題與環境相關的試題，例如第20至21題捕捉二氧化碳降低溫室效應、第22至24題提到生質柴油替代石油符合綠色化學，而議題融入則包括碳捕集 （第16題）、生質柴油（22至24題），傳統題比例高，對於熟習化學基本知識與歷屆考古題的學生較為有利，預測均標較去年為高；與去年試題相比較，缺少時事題、生活相關、跨科試題，難易適中，題意明確，用字精煉，部分計算題已列式，減少考生計算負擔，但第14題為有機物的鑑定流程，與以往常考無機物質的鑑定較為不同，缺點是欠缺整合高層次能力的數據圖表分析試題

全中教認為，今年選擇題的缺點是，數據圖表分析試題少；混合題或非選擇題的缺點則是第25題，（NH4）2Cr2O7為高中管制藥品，未曾學過該反應的考生在試題中難獲得足夠的解題資訊，不建議作為考題。

評論教師團隊包括召集人張荊壢、台北市景美女中老師江選毅、建中老師柯淑惠、雄中老師李麗偵、台北市內湖高中老師蔡沛宸。

全中教指出，第25題（NH4）2Cr2O7為高中管制藥品，未曾學過該反應的考生在試題中很難獲得足夠的解題資訊，不建議作為考題。（記者林曉雲翻攝）

全中教指出，第25題（NH4）2Cr2O7為高中管制藥品，未曾學過該反應的考生在試題中很難獲得足夠的解題資訊，不建議作為考題。（記者林曉雲翻攝）

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